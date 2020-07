Le développement d'Android pour le Surface Duo est désormais géré par Microsoft

Jusqu’à présent, Microsoft sous-traitait le développement d’Android pour le Surface Duo. Cependant, la firme change de stratégie et forme désormais une équipe interne au sein de la division Microsoft Devices.

Comme le rapporte Windows Central, Microsoft travaillait actuellement avec des tiers pour le développement d’Android pour le Surface Duo. La firme sous-traitait notamment cette tâche à Movial, une société spécialisée dans le développement logiciel, avec qui elle travaillait en étroite collaboration depuis le premier prototype de Surface Duo.

Microsoft internalise le développement d'Android pour le Surface Duo

Comme le rapporte un communiqué, Microsoft a désormais acquis les activités de Movial et tous ses ingénieurs continueront à travailler dans le développement du Surface Duo, directement sous la supervision de Microsoft. Voilà ce qu’a déclaré un porte-parole de Movial :



« Cette transaction implique des personnes dans les opérations de Movial en Roumanie, à Taiwan et aux États-Unis. Movial continuera à fonctionner comme une société indépendante à l'avenir, en continuant à fournir des services de conception et d'ingénierie logicielle. Cette transaction permet à Movial de concentrer ses efforts sur certains domaines de compétence clés, tels que la cybersécurité. À court terme, la majorité de notre personnel restant sera basé à Helsinki, en Finlande, mais nous recrutons également dans d'autres endroits. »

Le fait que Microsoft intègre désormais le développement d’Android pour le Surface Duo en interne est un signe marquant une volonté de s’impliquer davantage sur cet appareil, et sur les prochaines générations. D’après Zac Bowden, Microsoft gérera lui-même les mises à jour logicielles d’Android qui suivront le lancement du Surface Duo. De plus, le journaliste explique que d’après ses sources, le Surface Duo 2 serait même déjà en développement. La firme cherche d’ailleurs à engager de nouveaux ingénieurs Android pour accélérer le développement.

Pour rappel, le Surface Duo pourrait être lancé plus tôt que prévu, avant le 5 août si l’on en croît les dernières rumeurs. Cet été s’annonce riche en annonces puisque la firme pourrait également en dire plus sur la future Xbox Series X, et peut-être également sa petite sœur, la Xbox Series S.