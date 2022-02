Un nouvel appareil Surface sous ARM aussi puissant qu’un PC Intel ?

Il semblerait bien que Microsoft prépare un successeur à sa Surface Pro X, ou tout au moins un nouvel appareil doté d’un processeur ARM. Nos confrères allemands de WinFuture ont en effet découvert sur GeekBench un potentiel appareil du constructeur américain qui embarque la nouvelle puce de Qualcomm. Ses performances semblent prometteuses.

Un appareil Surface sous ARM nommé OEMVL Product Name EV2 a été repéré sur GeekBench. Etant donné sa nomenclature, il y a de très fortes chances qu’il s’agisse d’un PC Surface puisque les précédents PC de Microsoft avaient reçu des noms similaires. L’appareil fraîchement découvert exécute une version Insider de Windows 11. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est doté du Snapdragon 8cx Gen 3 et de 16 Go de RAM. Alors, s’agit-il du successeur de la Surface Pro X? Aucune certitude pour l’instant et la piste d’un nouvel appareil de Microsoft sous ARM peut également être envisagée.

Pour rappel, Qualcomm a dévoilé début décembre la troisième génération de son processeur Snapdragon 8cx. Bien plus performante que la seconde génération, elle promet près de 85% de gain en multicore et 40% en monocore. Avec cette nouvelle génération, on se rapprocherait enfin des performances offertes par les processeurs x86 classiques conçus par Intel ou AMD. Cependant, la puce M1 d’Apple aurait toujours une longueur d’avance…

D’après les rumeurs, les premiers appareils dotés de ce nouveau processeur conçu par Qualcomm ne verraient pas le jour avant l’automne 2022, au plus tôt. Avec des performances enfin à la hauteur, les constructeurs vont-ils prendre le pli et nous sortir des PC abordables sous ARM qui embarquent Windows 11 ? Microsoft va-t-il enfin réussir son pari et séduire le grand public avec un nouveau PC Surface embarquant ce type de puce, ou va-t-il simplement réactualiser sa Surface Pro X avec ce Snapdragon 8cx de troisième génération ? Affaire à suivre !