Le streaming Xbox sur Android est disponible dès aujourd’hui en Preview

Microsoft vient d’annoncer étendre le streaming Xbox à de nouveaux marchés dont la France, la Belgique et la Suisse. Si vous avez une Xbox à la maison ainsi qu’un téléphone ou une tablette sous Android, vous pouvez donc jouer dès maintenant à vos jeux Xbox depuis votre appareil mobile.

En octobre dernier, Microsoft avait annoncé l’arrivée de son service Xbox Game Streaming qui permet aux utilisateurs de la Xbox de jouer à leurs jeux directement depuis un smartphone ou une tablette sous Android. Dans un premier temps réservé aux Insiders Xbox aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le service est désormais disponible partout dans le monde, là où là Xbox est commercialisée. Il reste toujours en phase de test pour l’instant puisqu’il est possible d’en profiter uniquement après avoir souscrit au programme Xbox Insider et téléchargé une application en Preview.

Comment tester la Preview ?

Microsoft a établi une liste de prérequis si vous souhaitez tester ce service. Au niveau matériel, vous devrez posséder :

une Xbox One que vous avez inscrite dans un canal Insider Xbox (si vous voulez rejoindre le programme pour cette raison, je vous conseille le canal Omega, semblable au canal Release Preview sur Windows 10)

un téléphone ou une tablette sous Android 6.0 ou supérieur avec Bluetooth 4.0

une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth

Ensuite, il vous faudra télécharger l’application Xbox Game Streaming (Preview) sur le Google Play Store . Une fois lancée, différents tests seront effectués, notamment pour savoir si votre bande passante est suffisante pour profiter de ce service. Microsoft recommande au moins 4,75 Mbps en Upload (9 Mbps de préférence) ainsi qu’un ping inférieur à 125 ms (60 ms de préférence). Il faut également avoir activé le démarrage rapide de la console et avoir ouvert les ports NAT correspondants sur votre modem. Plus d’infos sont disponibles sur cette page .

Pour info, le streaming sur console Xbox est différent du xCloud puisqu’il utilise la puissance de votre console pour diffuser un jeu vidéo. Dans le cadre de xCloud, c’est la puissance des serveurs de Microsoft qui est utilisée.