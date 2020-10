Les Surface Pro 7 et Book 3 reçoivent une nouvelle mise à jour

Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour à destination de deux de ses appareils : les Surface Pro 7 et Book 3. Ces mises à jour sont de type firmware et une attention toute particulière est accordée à la caméra. Cependant, elles apportent également d’autres améliorations et correctifs intéressants afin d’améliorer la stabilité des appareils. Voyons plutôt.

Surface Pro 7

La Surface Pro 7 a reçu une mise à jour de type firmware qui apporte de nombreuses mises à jour de pilotes. Les améliorations concernent principalement trois points : une moindre consommation de la batterie durant l’utilisation de l’appareil photo, une meilleure reconnaissance du stylet lorsque la paume de la main touche l’écran, et enfin un correctif pour le réglage automatique de la luminosité. Voici la liste complète des modifications telles que publiées sur le site de Microsoft.

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Système - 42.18362.3.2451 Surface Camera Front - Périphériques système 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Surface - Extension - 42.18362.3.2451 (Surface Camera Front) - aucune note du Gestionnaire de périphériques 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.2451 Surface Camera IR - Appareils du système 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Surface - Extension - 42.18362.3.2451 (Surface Camera IR) - aucune note du gestionnaire de périphériques 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.2451 Surface Camera Rear - Périphériques système 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Surface - Extension - 42.18362.3.2451 (Surface Camera Rear) - aucune note du Gestionnaire de périphériques 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.2451 Intel Camera - Control Logic - Périphériques système 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.2451 Processeur de signal d'imagerie Intel (R) - Périphériques système 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Intel - Caméra - 42.18362.3.2451 Intel AVStream Camera 2500 - Périphériques système 42.18362.3.2451 Améliore l'expérience de la caméra et la consommation d'énergie pendant l'utilisation. Surface - Périphériques d'interface utilisateur 3.328.137.0 Processeur Surface Touch Pen - Périphériques d'interface utilisateur 3.328.137.0 Améliore l'encrage du stylet lorsque la paume est également sur l'écran. Surface - Système - 6.94.139.0 Périphérique de service d'intégration de surface - Périphériques système 6.94.139.0 Améliore l'intégration entre les services. Surface - Micrologiciel - 1.155.139.0 Mise à jour du micrologiciel du Surface Pen 0953 - Micrologiciel 1.155.139.0 Active la mise à jour du micrologiciel du Slim Pen. Surface - Extension - 1.65.137.0 (Mise à jour du micrologiciel du stylet Surface Pen 0953) - aucune note du gestionnaire de périphériques 1.65.137.0 Active la mise à jour du micrologiciel du Slim Pen. Surface - Micrologiciel - 1.18.139.0 Connexion Surface Pen Cfu Over Ble LC - Micrologiciel 1.18.139.0 Améliore l'encre et l'appariement du stylo mince. Surface - Périphériques d'interface utilisateur - 2.17.139.0 Pilote d'adaptation Surface Pen BLE LC - Périphériques d'interface utilisateur 2.17.139.0 Améliore l'encre et l'appariement du stylo mince. Surface - Micrologiciel - 3.1.65.139 Micrologiciel Surface Touch - Micrologiciel 3.1.65.139 Améliore la stabilité du toucher et du stylet. Surface - Micrologiciel - 8.124.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 8.124.140.0 Résout les problèmes liés au réglage automatique de la luminosité à faible luminosité.

Surface Book 3

Le second appareil à recevoir une mise à jour est le Surface Book 3. Tout comme pour la Pro 7, la consommation de la caméra est réduite durant son utilisation après l’installation du nouveau firmware. Le PC convertible reçoit également d’autres pilotes afin d’améliorer son expérience d’utilisation : amélioration des performances graphiques, résolution d’un bug concernant la vitesse de l’horloge du processeur, amélioration de la stabilité du système. Voici le changelog complet.