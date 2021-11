Surface Go 2 à 270€ et Surface Pro 7 à 640€ : des PC reconditionnés à bas prix

Si vous vouliez jeter votre dévolu sur un appareil Surface, le Black Friday pourrait bien vous faire craquer. 270€ pour une Surface Go 2 et 640€ pour une Surface Pro 7 bien équipée, voilà les offres reconditionnées du jour. Mais qu’est-ce que des appareils reconditionnés ?

J’avais déjà partagé avec vous plusieurs offres intéressantes sur les Surface Pro 7 et Surface Go 2. Cependant, Microsoft a mis la barre un peu plus haut (ou bas si l’on parle du prix) en ce Black Friday en proposant des offres pour des appareils reconditionnés.

Surface Go 2 à partir de 270€

La Surface Go 2 en version d’entrée de gamme (4Go de RAM et 64 Go de stockage) est affichée à 270€ contre 399€ habituellement. Pour la même tablette équipée de 128 Go de stockage et 8Go de RAM, le prix passe de 539 à 405€. Pour rappel, la Surface Go 2 est une petite tablette de 10.5 pouces et je vous renvoie vers mon test si vous souhaitez la découvrir en détails.







Surface Pro 7 à partir de 640€

La Surface Pro 7 bien équipée avec son Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est cette fois-ci proposée à 640€ contre 899€ habituellement. Si vous cherchez une version avec plus d’espace de stockage (256 Go), elle est proposée à 730€ à la place de 1149€ en version noire. La Surface Pro 7 est une tablette qui embarque un écran de 12,5 pouces et elle bien plus performante que la Surface Go 2. Munie de son clavier Type Cover, elle se transforme en véritable PC tactile parfaite pour travailler en déplacement. Mon test est à lire ici.





Appareil reconditionné ? quésaco ?

Les appareils reconditionnés sont des produits ayant généralement très peu servi. Ils ont été retournés à Microsoft qui les a remis à leur état d’origine en s’assurant qu’ils fonctionnaient parfaitement bien. Comme la firme l’explique sur son site, ces appareils reconditionnés profitent d’une garantie de 12 mois, d’un support de premier ordre, d’un emballage neuf et la boîte inclut tous les accessoires et manuels. Ainsi, si vous cherchez un appareil assez récent et remis à neuf pour un prix bien inférieur, ces offres reconditionnées peuvent être un bon plan.

Si vous préférez des appareils complètement neuf, les Surface Pro 7 et Go 2 profitent également de belles réductions que je partageais avec vous ici. Un autre appareil plus classique, le Surface Laptop 4 est également affiché avec 30% de réduction durant ce Black Friday. Toutes les informations sont à retrouver dans cet article.