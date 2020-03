Un Surface Book 3, également avec processeur AMD Ryzen ?

Le Surface Book 3 tout comme la Surface Go 2 pourraient débarquer cette année. Et si le premier des deux était également doté d’un processeur AMD, tout comme le Surface Laptop 3 ?

Microsoft a créé la surprise en sortant quelques mois plus tôt un Surface Laptop 3 doté d’un processeur AMD Ryzen. Après nous avois habitué exclusivement durant des années avec la famille Intel Core iX, la firme offre désormais le choix aux utilisateurs. Ainsi, il est possible d’acheter le PC portable en version 15 pouces avec processeur Intel ou AMD. J’en parle un peu plus longuement dans mon test.

Une variante du Surface Book 3, également avec processeur AMD Ryzen ?

Après le Surface Laptop 3, quelques indices pourraient annoncer la venue d’un Surface Book doté d’un processeur AMD. C’est du moins, ce que croient plusieurs utilisateurs après avoir découvert une référence suspecte sur le site de 3DMark. On peut y voir un appareil inconnu doté d’une puce AMD Ryzen Mobile 5 (4500U) et d’une carte graphique AMD Radeon (RX5300M). D’autres configurations matérielles ont également été trouvées, notamment avec un processeur AMD Ryzen 7 (4800U), une carte graphique RX5600M et un écran de 15 pouces. Alors, faut-il le croire ? Rien n’est moins sûr, mais la rumeur enfle.

Ce n’est pas la première fois que des références à ces prochains appareils Surface sont découvertes au sein de logiciels comme 3DMark. Quelques semaines plus tôt, un potentiel Surface Book 3 doté d’une puce Intel Core i7 de dixième génération et d’une carte graphique GTX 1650 et GTX 1660 avaient été trouvées. Ce n’est pas un secret : Microsoft travaille actuellement sur le successeur du Surface Book 2. L’appareil commence tout doucement à dater, tout comme la Surface Go.

Les rumeurs laissent présager une annonce possible au printemps. On ne sait pas encore quand, ni comment ces appareils seront présentés, surtout au vu du contexte actuel.