Microsoft va lancer une application "Xbox TV" et une clé USB xCloud

Pouvoir jouer sur n’importe quelle télévision, connectée ou non, aux jeux Xbox, sans même disposer d’une console dans son salon ? C’est ce que souhaite Microsoft dans le futur. La firme lancera prochainement une nouvelle application sur TV et une clé USB dédiée au streaming Xcloud.

Le Xbox Game Pass semble séduire de plus en plus de joueurs et les arguments ne manquent pas : plus de 100 jeux à télécharger sur PC ou console sans frais supplémentaires moyennant un abonnement mensuel, l’inclusion du service xCloud pour les abonnés au Pass Ultimate, l’accès aux jeux créés par les studios Microsoft le jour de leur sortie,…





Jouer à des jeux Xbox sans même avoir la console...

Microsoft ne compte pas s’arrêter là et souhaite offrir la possibilité de jouer sur Xbox dans son salon à tous ceux qui n’ont pas de console ! En effet, la firme va prochainement sortir deux nouveautés :

Une application « Xbox TV » qui sera disponible sur de nombreuses marques de smart TVs. Elle permettra de jouer aux jeux Xbox grâce à la technologie de streaming vidéo xCloud;

Une clé USB « xCloud » qu’il suffira de brancher sur sa TV pour profiter du service xCloud. C’est, en somme, une sorte de Chromecast qui permettra de jouer aux jeux Xbox sur les TV non connectées.

Pour l’instant, Microsoft n’a fourni aucune date de sortie, que ce soit pour l’application « Xbox TV » ou sur son appareil de streaming Xbox. D’après TheVerge, il ne faut pas espérer d’annonces cette semaine, bien que l’événement virtuel E3 se profile à l’horizon.