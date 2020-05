Xbox Series X : un prix de 100€ inférieur à celui de la PS5 à sa sortie ?

Combien coûtera la Xbox Series X à sa sortie ? Voilà probablement la question que se posent de nombreux fans impatients de pouvoir installer la nouvelle console dans leur salon. Les premières rumeurs commencent à arriver, et certains parlent d’un tarif de 100€ inférieur à la future PlayStation 5. Restons très prudents avec ces informations…

En février dernier, Microsoft a pratiquement dévoilé toutes les caractéristiques de sa console de prochaine génération prévue pour la fin de cette année 2020 : la Xbox Series X. Depuis lors, la firme continue de créer le buzz en dévoilant des informations au compte-gouttes comme par exemple la liste des jeux optimisés pour sa nouvelle console. La plus grosse inconnue jusqu’à présent reste son prix, et les premières rumeurs commencent à fuser sur la toile à ce sujet.





Microsoft semble attendre l’annonce de Sony avant de dévoiler les prix

Lors d’une interview il y a quelques jours, Jason Ronald qui dirige le développement de la Xbox Series X a répondu à quelques questions sur la nouvelle console. Parmi celles-ci, la plus intéressante concerne la politique tarifaire, qui pourrait incontestablement peser dans la balance dans le choix d’une console. Même s’il faut lire entre les lignes pour le moment, on comprend que Microsoft n’est pas pressée de donner le prix de sa console. La firme attend probablement l’annonce de Sony concernant la PlayStation 5 qui pourrait avoir lieu dans le courant du mois de juin.

« Nous avons conçu le système avec un prix à l'esprit, et cela a influencé l'architecture globale de la console. Vous savez, c'est assez drôle - en tant que joueur dans la vie et en tant que développeur de jeux, nous en voulons toujours de plus en plus. Dans le même temps, nous savons que nous devons fournir quelque chose à un prix attractif pour lequel les gens du monde entier sont à l'aise et peuvent se le permettre. C'est donc un élément clé de la conception du système. Et pour être franc, nous sommes très excités par ce que nous mettons dans ce facteur de forme. »

La Xbox Series X à moins de 400$ ?

Selon l’analyste Michael Pachter rejoint récemment par Peter Moore, un ancien responsable de Microsoft, la Xbox Series X pourrait être vendue bien moins chère que la PlayStation 5. Microsoft serait, selon lui, en position de force pour se permettre de rogner sur ses marges et proposer sa console presque 100$ de moins que la PlayStation 5. Selon lui, une politique de prix agressive est le meilleur moyen pour Microsoft de s’imposer dès le début avec sa nouvelle console, d’autant plus que Sony ne pourrait pas se le permettre.

D’après les rumeurs, Sony pourrait proposer sa PS5 autour de 499$ à sa sortie, ce qui amènerait le prix à seulement 399$ pour la Xbox Series X si l’on en croit les propos de Pachter. J’avoue avoir tout de même un peu de mal à croire à un tel tarif. Avec les différentes taxes, il me semble qu’un prix entre 449€ et 499€ serait plus réaliste chez nous. Rappelons tout de même que la Xbox One était sortie à 499€ à l’époque (contre 399€ pour la Playstation 4). Bref, en attendant les informations officielles à ce sujet, j’en profite pour vous montrer le nouvel écran de démarrage la Xbox Series X.