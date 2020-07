Microsoft Launcher 6 est disponible pour tous sur Android

Disponible en Beta depuis le 18 juin, Microsoft Launcher 6 est désormais disponible pour tous les utilisateurs. La firme travaille depuis plusieurs mois sur cette version majeure, reconstruite complètement sur une base nouvelle.

Si vous êtes un utilisateur d’Android, vous pouvez dès à présent télécharger la nouvelle version de Microsoft Launcher. Microsoft est reparti pratiquement d’une feuille blanche pour réécrire son application afin, notamment, qu’elle soit par la suite compatible avec le Surface Duo et les autres smartphones pliables pour Android. En plus de ses nouvelles fonctionnalités que vous pouvez retrouver ci-dessous, elle est plus performante que la précédente et utilise moins de mémoire.

Quelles sont les nouveautés de la version 6 ?

En plus de changements visuels évidents, cette version intègre de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge du mode paysage, un nouveau thème sombre, des icônes complètement personnalisables ou encore un nouveau fil d’actualités. Voici le journal officiel des modifications partagé par Microsoft :



Actualités personnalisées : Restez informé. Le fil d'actualités personnalisé est mis à jour tout au long de la journée avec les meilleures histoires, ce qui vous permet de rester facilement informé de tout ce qui vous concerne.

Mode paysage : Microsoft Launcher prend en charge les orientations verticales et horizontales pour améliorer vos préférences d'affichage.

Icônes personnalisables : donnez à votre téléphone une apparence cohérente avec des packs d'icônes personnalisés et des icônes adaptatives.

Beaux fonds d'écran : profitez chaque jour d'un nouveau fond d'écran de Bing ou choisissez vos propres photos.

Thème sombre : Réduisez la fatigue oculaire lorsque vous utilisez votre téléphone la nuit ou dans des environnements peu éclairés. Cette fonctionnalité est compatible avec les paramètres par défaut du mode sombre d'Android.

Performances améliorées : Microsoft Launcher se charge désormais plus rapidement, utilise moins de mémoire, est plus économe en batterie et propose des animations fluides.