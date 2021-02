Microsoft Edge fait le plein de nouveautés : widgets, Kids Mode, notifications..

Il y a quelques jours, nous avons appris la fin de la prise en charge de Microsoft Edge Legacy. En parallèle, le nouveau Microsoft Edge continue d'évoluer et reçoit de nouvelles fonctionnalités.

Microsoft Edge devient un navigateur à la hauteur de son concurrent le plus expérimenté : Google Chrome. Il le prouve une nouvelle fois avec une nouvelle mise à jour disponible en canal Canary et Dev et qui devrait arriver rapidement au grand public. Voici ses nouveautés.

Des Widgets pour Edge sur Windows 10 !?

Je sais ce que vous pensez, les widgets de Windows Vista et 7 de retour ? Oui et non, les widgets sont depuis un moment dans le monde informatique, d'autant plus popularisés avec Android. Mais depuis l'annonce d'Apple avec iOS 14 et la mise en avant des widgets sur le système mobile, les widgets sont revenus sur le devant de la scène.

Après iOS, des images d'Android 12, la future mise à jour majeur du système mobile, révèle une mise en avant des widgets. Microsoft quant à lui ne compte visiblement pas rater cette nouvelle mode. Pour cela, Microsoft va proposer un widget d'actualités personnalisées, de la même manière qu'avec le flux météo apparut sur la barre des tâches, dans les dernières Builds de Windows 10.

Ce widget vous proposera un briefing personnalisé, avec des actualités populaires et en pertinence avec vos intérêts (sport, finance, etc.) et/ou basé sur votre emplacement. Particularité : ces widgets sont encore visibles même après la fermeture du navigateur, via une icône sur votre bureau et au-dessus d'autres applications !

Pour le moment il n'y a qu’un seul widget disponible, mais si la fonctionnalité est appréciée d'autres widgets feront leur arriver. Pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible que pour quelques testeurs en canal Canary et Dev.

Le menu d'extension arrive !

Actuellement, les extensions que vous ne voulez pas voir sont cachées dans le menu principal du navigateur. Mais maintenant, pour plus de simplicité et d'esthétique, une icône puzzle sera présente sur la barre d’adresse qui permettra de consulter toutes les extensions installées. Si vous n'appréciez pas ce menu, il sera toujours possible d'épingler les extensions à la barre d'adresse.

La gestion de plusieurs onglets simplifiée

Microsoft cherche à faciliter la gestion de plusieurs onglets ouverts dans son navigateur. Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir 10, 20 ou 50 onglets ouverts en simultané et de ne pas vous y retrouver ? Il y a un an, Microsoft annonce les onglets verticaux, puis il y a quelques semaines la mise en veille d'onglets non utilisés, mais aujourd'hui, la recherche d'onglet devient possible. Avec une nouvelle icône dans la zone des onglets, vous pouvez accéder à une barre de recherche et trouver l'onglet qu'il vous faut.



Un Kids Mode arrive !

Autre nouveauté intéressante pour les parents avec de jeunes enfants : un mode enfant est en test avec une navigation plus sûre, de la personnalisation pour un environnement agréable pour les enfants. Ce Kids Mode pourra être accessible via le sélecteur de profil du navigateur.



Les caractéristiques de ce mode sont assez similaires à ce que proposent les services de streaming comme Netflix et leur Profil Jeunesse : thème de navigateur personnalisé, Bing SafeSearch activé pour éviter des résultats de recherche web inappropriés, une liste de sites web accessibles aux enfants prédéfinie par Microsoft, mais qui peut être modifiée par les parents.

Un blocage de notifications adaptatif

Nouveautés cette fois disponible au grand public dans la version 88 : le blocage de notifications de sites web adaptatifs. Le navigateur va automatiquement déterminer, selon vos habitudes si vous êtes plus susceptible de bloquer une notification d'un site web ou non. Avec cet apprentissage, le navigateur va automatiquement mettre en sourdine la demande de notification du site web qu'il juge inadéquate pour vous. Vous pourrez toujours réactiver la notification via la cloche dans la barre d'adresse si cela ne vous convient pas.

Alors, que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ?