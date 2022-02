Microsoft : encore et toujours des événements virtuels pour 2022

Avec la pandémie de COVID-19, Microsoft avait forcément annulé en 2020 tous ses événements physiques. La BUILD, ce séminaire destiné aux développeurs et ingénieurs IT avait ainsi eu lieu à 100% en distanciel, et il en fut de même pour d’autres événements majeurs de la firme comme Microsoft Ignite ou Inspire. En 2021, alors que l’épidémie était toujours bien présente, Microsoft n’a pas changé sa stratégie en organisant toujours ses événements uniquement en numérique. Il semble bien qu’aucun changement ne soit au programme pour cette année 2022 même si les chiffres semblent enfin nous diriger vers le bout du tunnel.

Dans un article sur son blog destiné aux partenaires, Microsoft a confirmé la tenue de son événement Inspire le 12 et 13 juillet 2022 mais de manière purement virtuelle. Aucune présence ne sera donc autorisée sur place puisque toutes les conférences seront visibles en ligne par les partenaires. L’avantage forcément, c’est que bien plus de monde pourra les suivre si l’envie leur en prend alors que les places sont limitées lors des événements qui se tiennent sur place. Cependant, rien ne remplace le contact humain, alors espérons un retour à la normale par la suite, que ce soit pour les événements de Microsoft ou tous ceux auxquels ont pouvait participer avant le COVID-19.



A ce stade, Microsoft n’a encore rien partagé sur son événement attendu par les développeurs, la BUILD 2022, qui se tient habituellement au mois de mai. Cependant, il y a de fortes chances que la firme conserve des événements 100% virtuels pour cette année 2022. Forcément, les grandes conférences mettent du temps à organiser. Vu le climat incertain, la firme ne veut probablement pas prendre le risque d’organiser des keynotes et conférences réelles au risque de les voir annuler ou de devoir limiter trop fortement le nombre de participants, ce qui aurait finalement un gros impact sur leur image.