OneDrive se dote d'une fonctionnalité vraiment très pratique !

Si vous utilisez OneDrive, voilà une nouveauté qui va vous faire économiser de la bande passante. Microsoft vient en effet de confirmer l’ajout d’une fonctionnalité baptisée « synchronisation différentielle » pour son service de stockage en ligne. Mais que se cache-t-il derrière ce nom compliqué ?

Des fichiers « plus légers » envoyés plus rapidement sur OneDrive

Microsoft a confirmé l'activation de la synchronisation différentielle pour son service de stockage en ligne OneDrive. Réclamée par les utilisateurs depuis 2014, cette fonctionnalité permet de synchroniser uniquement les parties de fichiers qui ont reçu des modifications et non plus les fichiers entiers. Jusqu’à présent, seuls les fichiers Office (Word, Excel, PowerPoint,…) pouvaient profiter de la synchronisation différentielle. Désormais, elle est étendue à tous les types de fichiers.

[boom it's done] I love it when the team resolves @onedrive User Voice suggestions with thousands of votes! "Enable differential sync (only sync parts of the files that changed)" - is now rolled out to all customers https://t.co/lQUTiUrzqn

— Omar Shahine (@OmarShahine) April 27, 2020

Prenons un cas concret : vous avez placé dans votre dossier OneDrive une présentation PowerPoint de 50 pages pour laquelle vous avez, aujourd’hui, ajouté quatre nouvelles pages. Auparavant, l’intégralité du document était renvoyée sur OneDrive. Désormais, seules les 4 nouvelles pages de présentation seront synchronisées. Cela a un double avantage pour l’utilisateur : une économie de la bande passante et forcément, un temps d’envoi nettement réduit.

Du côté de Microsoft, la bande passante utilisée par ses serveurs devrait également être considérablement réduite avec cette nouveauté, surtout utile pour accélérer le chargement des « gros fichiers » qui contiennent par exemple de nombreuses images ou vidéos. Notez que ce changement ne concerne pas uniquement les professionnels puisque les utilisateurs personnels de OneDrive pourront également en profiter peu importe qu'ils disposent d'un compte payant Microsoft 365, ou non.