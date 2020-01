Une Surface Pro 8 à énergie solaire ? Voici un nouveau brevet de Microsoft

Voilà une idée qui pourrait vous paraître folle... et pourtant ! Microsoft a déposé en octobre 2018 un brevet pour une Surface Pro qui pourrait se recharger grâce a l’énergie solaire.

En octobre dernier, la Surface Pro 7 a été présentée aux côtés de la toute nouvelle Surface Pro X que j’ai eu la chance de pouvoir tester. Cette dernière intègre plusieurs nouveautés intéressantes… mais pas celle dont je vais vous parler dans cet article. En effet, un brevet pour une Surface Pro à rechargement par énergie solaire a été découvert récemment. Voilà de quoi la rendre encore plus nomade.

Microsoft a déposé en octobre 2018 un brevet auprès de l’USPTO qui concerne une sorte de Surface Pro. On peut y découvrir à l’arrière, sur la béquille, plusieurs cellules photovoltaïques qui permettent de recharger la tablette par énergie solaire. De plus, le clavier Type Cover pourrait également intégrer des cellules, de quoi maximiser la surface de captation de lumière. La firme a détaillé ce brevet comme suit :



« Une couverture pour un appareil mobile comprend des panneaux solaires et un clavier intégré (…). Les panneaux solaires sont positionnés sur un support du couvercle et l'angle associé aux panneaux solaires peut être modifié de manière à maximiser l'apport d'une source lumineuse. Le couvercle peut être utilisé pour fournir l'alimentation et l'entrée du clavier à un appareil mobile pendant son utilisation. »

Bien entendu, il ne s’agit que d’un brevet, et difficile de savoir si cette idée sera mise en pratique. La firme dépose chaque année des centaines voire milliers de brevets, et seuls quelques-uns finissent par se concrétiser en véritables produits. Pensez-vous que l’on verra un jour ce type de dispositif sur une Surface, et pourquoi par la Surface Pro 8 ? Personnellement, je me questionne sur le potentiel de recharge que pourrait présenter un tel dispositif, et le coût qu'il pourrait représenter.