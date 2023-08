MonWindows, la fin d’une aventure !

Hello tout le monde,

Il y a 13 ans jour pour jour, le 28 juillet 2010, je lançais MonWindows avec mon ami Gilles. Ce petit site, nommé à l’époque MonSmartphone.net, s’est rapidement spécialisé sur Windows Phone, un nouveau système d’exploitation mobile que Microsoft préparait et pour lequel je vouais déjà une véritable passion. Renommé MonWindowsPhone.com, un an plus tard, le site a rapidement grandi et a rassemblé la principale communauté francophone autour de Windows Phone. En 2015, vous étiez un million de visiteurs tous les mois à suivre les actualités que Gaël et moi vous partagions 7 jours sur 7 ou presque.

Cette belle époque m’a permis de nombreuses rencontres et échanges : vous d’abord au travers du forum et de la Touch Communities, Microsoft qui organisait régulièrement de magnifiques événements pour la présentation de nouveaux Lumias,… J’ai aussi eu l’occasion de faire de beaux voyages : Paris que je connais maintenant presque comme ma poche puisque j’allais très régulièrement rencontrer les équipes de Microsoft France, Barcelone et son Mobile World Congress, Biarritz ou encore Aix-en-Provence et sa Mission Surface.

Depuis la fin de Windows Phone en 2016, j’avais pris la décision de renommer le site MonWindows et de le tourner vers le monde des PC et tablettes Windows, et plus spécifiquement sur la gamme Surface de Microsoft. Je continuais régulièrement à l’alimenter en actualités, mais depuis quelques temps, l’envie n’y est plus et mes objectifs tant personnels que professionnels ont changé, ce qui me laisse encore moins de temps qu’auparavant. Aujourd’hui, une page se tourne et je vous remercie pour ces nombreuses années passées avec vous. MonWindows ne sera pas pour autant désactivé pour l’instant et le forum restera ouvert pour que vous puissiez encore échanger si vous le souhaitez.

Au plaisir et merci !

Arnaud