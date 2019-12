Wunderlist s'arrêtera en mai 2020, pour être enfin remplacé par Microsoft To-Do

Wunderlist appartiendra bientôt au passé puisqu’il ne sera plus possible d’utiliser l’application "en ligne" à partir de mai 2020. A compter d’aujourd’hui, vous ne pourrez plus créer de nouveau compte.

Très populaire en son temps, l’application Wunderlist est désormais dans les mains de Microsoft. La célèbre application de gestion des tâches avait en effet été rachetée en 2015 pour un montant avoisinant les 100 à 200 millions de dollars. Cependant, elle est en sursis depuis 2017, après que Microsoft ait choisi de sortir sa propre application similaire. Baptisée Microsoft To-Do, elle reprend d’ailleurs une bonne partie des fonctionnalités de Wunderlist.

On savait que Microsoft avait pour objectif de supprimer l’application Wunderlist. On en parlait déjà en septembre dernier et il est vrai qu’il n’y a plus vraiment d’intérêt de proposer deux applications aux fonctionnalités similaires. Dans une déclaration officielle, Microsoft explique qu’il ne sera plus possible dès aujourd’hui de créer un compte Wunderlist. En clair, impossible d’utiliser l’application si vous n’aviez pas déjà créé un compte. Si vous êtes encore un utilisateur actif de Wunderlist, sachez qu’à compter du 6 mai 2020, il ne sera plus possible de synchroniser ses listes, même si les tâches pourront toujours être créées au sein même de l’application.

L’objectif pour Microsoft est clair : faire en sorte que les (derniers ?) utilisateurs actifs de Wunderlist passent à Microsoft To-Do. Les développeurs de la nouvelle application sont d’ailleurs en partie issus de l’équipe de Wunderlist et ils n’ont pas chômé ces derniers années. La majorité des fonctionnalités les plus appréciées dans Wunderlist sont désormais intégrées à Microsoft To-Do. De plus, son intégration avec d’autres services de Microsoft comme l’application Courrier et Calendrier rend son utilisation encore plus pratique.

Si vous vous demandez comment transférer vos données vers Microsoft To-Do, sachez que la manipulation est très simple et vous pourrez retrouver toutes les réponses à ces questions dans la FAQ officielle. De mon côté, j’avoue utiliser Trello depuis des années et je m’en satisfais pleinement, mais il serait temps que je teste tout de même Microsoft To-Do. Et vous, vous utilisez ce type d’application pour mieux vous organiser ?