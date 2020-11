Xbox Series X et Series S : la nouvelle génération de consoles est lancée !

Pour de nombreux gamers, ce mois de novembre est particulièrement important. D’un côté, Sony lance sa PlayStation 5 le 19 novembre prochain. De l’autre, Microsoft a débuté officiellement la vente de ses deux nouvelles consoles aujourd'hui : les Xbox Series S et Series X.

Une Xbox Series X en rupture de stock

Ce 10 novembre, c’est le jour J pour les amateurs de jeux Xbox. Les Xbox Series X et Series S débarquent en effet dans les magasins en ligne, confinement oblige. La plus puissante des deux, la Xbox Series X, est affichée à 499€. Malheureusement, il semble être très compliqué de pouvoir l'avoir aujourd’hui sauf si vous l’aviez précommandée… et encore !

Les stocks sont épuisés auprès de nombreux webmarchands, que ce soit Amazon, Cdiscount et bien d’autres. Comme j’ai pu le lire sur Twitter, certaines personnes qui avaient précommandé la nouvelle console reçoivent même un message d’Amazon pour leur indiquer que la livraison sera effectuée dans les prochaines semaines « au plus tard le 31 décembre, ou avant ». J’espère que vous n’avez pas reçu ce fameux courriel !?

Une Xbox Series S encore disponible

Pour la seconde console de jeux, la Xbox Series S, les stocks restent disponibles à l’heure où j’écris ces lignes. Pour rappel, elle est disponible à la vente à 299€, que ce soit sur Amazon , Fnac ou le Microsoft Store . Par rapport à sa grande sœur, cette Series S est moins puissante et dépourvue de lecteur optique.



Pour rappel, aucune exclusivité n’est pour l’instant prévue sur ces deux consoles de nouvelle génération. Tous les jeux disponibles sur Xbox One sont compatibles et tous les jeux futurs seront disponibles sur les deux générations de consoles durant au moins 12 à 24 mois. De plus, tout comme les accessoires Xbox One peuvent être utilisés sur les Xbox Series. Bref, inutile de se presser donc sauf si vous êtes un inconditionnel du jeu vidéo ! Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous partager votre avis sur les nouvelles consoles de Microsoft dans les commentaires !

PS : j'adore l'autodérision de Microsoft, voyez plutôt !