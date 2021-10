Windows 11 : le PDG de Microsoft se réjouit de son lancement

Le déploiement de Windows 11 a débuté ce 5 octobre et Microsoft semble s’en réjouir. Dans son rapport destiné aux actionnaires qui fait suite à la publication des résultats gargantuesques de la firme, Satya Nadella a livré quelques mots sur la sortie de Windows 11 et le PDG semble content de l'accueil réservé au nouveau système d'exploitation.



« Au début du mois, nous avons lancé Windows 11, la plus importante mise à jour de notre système d'exploitation depuis une décennie. Lorsque je prends du recul et que je réfléchis à l'avenir de notre façon de travailler, de nous connecter et de jouer, une chose est claire : le PC sera plus indispensable que jamais. Cette pandémie a entraîné un changement structurel de la demande de PC. Et nous sommes ravis de l'accueil réservé à Windows 11. Avec chaque nouvelle génération de Windows, nous débloquons également la prochaine génération d'innovations matérielles dans notre écosystème. Et, avec nos partenaires OEM, nous sommes ravis d'offrir le plus grand choix d'appareils Windows 11 à tous les prix et dans tous les formats pour les fêtes. »

Comme le PDG de Microsoft semble le penser : de plus en plus d’utilisateurs ont besoin d’un PC, notamment pour travailler à domicile et la crise du COVID-19 a probablement accentué ce phénomène. Windows 11 arrive donc au bon moment puisqu’il s’agit de la plus grosse mise à jour de Windows depuis une décennie. Le système répond parfaitement à ces nouveaux usages selon le directeur :

« Nous fournissons aux personnes et aux organisations du monde entier les appareils les plus différenciés pour la productivité, l'apprentissage et les jeux - et nous avons également une opportunité massive de créer une nouvelle classe d'applications qui tirent parti des capacités de pointe et d'IA de Windows, couplées au cloud. Windows 11 est également la plateforme la plus ouverte. Elle ouvre la voie à de nouveaux modèles et politiques de commerce. Amazon et Epic Games apportent tous deux leurs plateformes applicatives sur le Microsoft Store. »

Je suis curieux de connaître les premières statistiques quant à l’adoption de Windows 11. AdDuplex a justement publié ses dernières statistiques quant à la part de marché des différentes versions du système d’exploitation PC, mais les chiffres concernent pour l’instant le mois de septembre. A cette période, Windows 11 était uniquement installé sur les PC des Insiders. Parmi toutes les versions de Windows confondues, Windows 11 détenait déjà 1,3% de part de marché.