Office Lens devient Microsoft Lens et intègre l'OCR

Depuis quelques années et encore plus depuis la crise du COVID-19, nous sommes amenés à retourner des documents imprimés et complétés par courriel à différents organismes dont les bureaux ont fermé. Pour ce qui ont un scanner à la maison ou au bureau, rien de plus simple. En revanche, pour tous ceux qui ne disposent pas de ce type de dispositif ou n’y ont pas accès, faire une photo d’un document ne donne pas toujours de très bons résultats… Mais avez-vous déjà testé la numérisation d’un document avec Office Microsoft Lens ?

Microsoft Lens intègre de nouvelles fonctionnalités

Si vous n’avez pas de scanneur à la maison, Office Lens est une application très populaire sur Android et iOS qui permet de scanner des documents avec son smartphone. Placez la feuille simplement sur une table bien éclairée, prenez-la en photo et l’application se chargera de rogner le document afin de le magnifier, grâce notamment à différents filtres. Il suffira ensuite de l’exporter en JPG ou en PDF et l’envoyer à votre destinataire par e-mail.

L’application a reçu une belle mise à jour dernièrement sur Android et iOS. Tout d’abord, elle change de nom puisqu’elle a été rebaptisée « Microsoft Lens ». Ensuite, elle reçoit à travers cette nouvelle version plusieurs fonctionnalités intelligentes basées sur l’OCR : conversion d’image en texte, conversion d’image en tableau, numérisation de code QR,… Enfin, elle reçoit également la possibilité de numériser jusqu’à 100 pages à la fois et les enregistrer facilement en local ou sur le cloud.

Pour télécharger le nouveau Microsoft Lens, rendez-vous ci-dessous. Notez que l’application n’est malheureusement plus disponible sur Windows 10 depuis le début de cette année.