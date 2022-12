Windows 11 : de nouvelles builds débarquent pour les Insiders

La semaine dernière, Thanksgiving était au cœur de l’actualité américaine. Ce n’est pas pour rien que Microsoft n’a délivré aucune mise à jour de Windows, que ce soit pour les Insiders ou les utilisateurs classiques. En ce début de semaine, la firme rattrape déjà le coup en publiant deux nouvelles mises à jour de Windows 11 pour les Insiders. La première est disponible dans le canal Beta, l’autre dans le canal Dev. Faisons le tour des nouveautés.



Quoi de neuf avec la build 22623.1020 (canal Beta)

Prise en charge des nouveaux afficheurs braille dans Narrator

Nous sommes ravis d'annoncer la prise en charge de nouveaux afficheurs braille et de nouvelles langues d'entrée et de sortie braille dans Narrator. Certains des nouveaux afficheurs braille que nous prenons en charge incluent : l'APH Chameleon, l'APH Mantis Q40, le NLS eReader et bien d'autres. Reportez-vous à la documentation détaillée pour en savoir plus sur les nouveaux affichages et langues que nous prenons en charge.

Correctifs dans la version 22623.1020

[Général]

Le dictionnaire d'orthographe utilise désormais une liste de mots indépendante de la langue et se synchronise sur tous les appareils qui utilisent le même compte Windows (comptes Microsoft et AAD). Il est désormais disponible pour tous les initiés Windows dans le canal de développement. Les utilisateurs peuvent basculer cette fonctionnalité via Paramètres > Comptes > Sauvegarde Windows > Mémoriser mes préférences > Préférences de langue .

[Barre des tâches et barre d'état système]

Correction d'un crash d'explorateur.exe très frappant dans le précédent vol de la chaîne bêta lié à la barre d'état système. On pense également que ce crash est la cause du crash répété de explorer.exe par certains Insiders lors de l'entrée en mode sans échec sur ce vol.

Correction d'un problème qui empêchait certaines icônes d'applications tierces dans la barre d'état système de répondre après les dernières modifications de la barre d'état système.

L'icône Windows Update dans la barre d'état système ne devrait plus avoir l'air pixélisée après avoir basculé entre le mode clair et le mode sombre.

[Fenêtre]

Si vous avez deux moniteurs l'un au-dessus de l'autre, la liste des bureaux dans la vue des tâches ne devrait plus sembler flotter au milieu de la vue des tâches.

[Gestionnaire des tâches]

Déplacement du bouton d'ouverture du volet de navigation pour qu'il se trouve sous la barre de titre lorsque le Gestionnaire des tâches est suffisamment large pour le développer en ligne - ce faisant, a résolu un problème où vous ne pouviez pas faire glisser le Gestionnaire des tâches depuis la zone de la barre de titre au-dessus du volet de navigation si le volet de navigation a été agrandi.

La touche Suppr devrait maintenant fonctionner dans le champ de recherche.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.1020 & Build 22623.1020

Nouveau! Nous avons combiné Windows Spotlight avec des thèmes sur la page Personnalisation. Cela vous a permis de découvrir et d'activer plus facilement la fonctionnalité Windows Spotlight.

Nouveau! Nous avons fourni la totalité de la capacité de stockage de tous vos abonnements Microsoft OneDrive. Nous avons également affiché le stockage total sur la page Comptes de l'application Paramètres.

Nouveau! Nous avons envoyé des alertes de stockage aux abonnés Microsoft OneDrive sur la page Systèmes de l'application Paramètres. Les alertes sont apparues lorsque vous étiez proche de votre limite de stockage. Vous pouvez également gérer votre espace de stockage et acheter de l'espace de stockage supplémentaire, si nécessaire.

Nouveau! Nous avons ajouté la fonctionnalité de messages organisationnels. Avec lui, des entreprises tierces pourraient fournir du contenu à leurs employés. Ils n'avaient pas besoin d'utiliser le comportement par défaut de Windows.

Nous avons résolu un problème qui affectait l'activation du protocole de l'application Paramètres. L'application n'a pas réussi à ouvrir une page dans la catégorie Comptes.

Nous avons corrigé un problème qui affectait certaines applications. Ils ont cessé de travailler. Cela se produisait lorsque vous utilisiez des raccourcis clavier pour modifier le mode d'entrée de l'éditeur de méthode d'entrée (IME) japonais.

Nous avons résolu un problème qui affectait les objets de nom de cluster (CNO) ou les objets d'ordinateur virtuel (VCO). La réinitialisation du mot de passe a échoué. Le message d'erreur était : « Une erreur s'est produite lors de la réinitialisation du mot de passe AD… // 0x80070005 ».

Nous avons corrigé un problème qui pouvait empêcher certaines applications de répondre. Cela s'est produit lorsque vous avez ouvert la boîte de dialogue Ouvrir un fichier.

Nous avons corrigé un problème qui affectait parfois l'explorateur de fichiers lorsque vous ouvriez un fichier. À cause de cela, il y avait une utilisation élevée du processeur.

Nous avons résolu un problème qui affectait Microsoft Defender pour Endpoint. L'enquête automatisée a bloqué les enquêtes de réponse en direct.

Nous avons résolu un problème qui affectait le renforcement de l'authentification DCOM (Distributed Component Object Model). Nous augmenterions automatiquement le niveau d'authentification pour toutes les demandes d'activation non anonymes des clients DCOM à RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Cela se produisait si le niveau d'authentification était inférieur à l'intégrité des paquets.

Nous avons résolu un problème qui affectait les flux de microphone qui utilisaient la fonctionnalité Écouter pour acheminer vers le point de terminaison du haut-parleur. Le microphone a cessé de fonctionner après le redémarrage de l'appareil.

Nous avons résolu un problème qui empêchait l'explorateur de fichiers de fonctionner. Cela s'est produit lorsque vous avez fermé les menus contextuels et les éléments de menu.

Quoi de neuf avec la build 25252 (canal Dev)

Modifications et améliorations

[Barre des tâches et barre d'état système]

Nous avons ajouté un statut VPN visible dans la barre d'état système lorsqu'il est connecté à un profil VPN reconnu . L'icône VPN, un petit bouclier, sera superposée dans la couleur d'accentuation de votre système sur la connexion réseau active.

État VPN visible dans la barre d'état système.

[Rechercher dans la barre des tâches]

Dans cette version, nous continuons à essayer différents traitements pour l'apparence de la recherche dans la barre des tâches. Nous sommes ravis d'apprendre de vos commentaires à ce sujet, alors n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez via Feedback Hub si vous voyez les différents traitements sur votre PC. Les initiés qui obtiennent cette expérience auront la possibilité de modifier le traitement de la recherche dans la barre des tâches dans les paramètres sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Éléments de la barre des tâches.