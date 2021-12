PC Dell : un BIOS buggé empêche le démarrage du PC (Inspiron, Latitude, Aurora)

Si vous avez un PC fixe ou un ordinateur portable de la marque Dell, mieux vaut ne pas mettre à jour le BIOS en ce moment ! En effet, de nombreux utilisateurs rencontrent de graves soucis après avoir installé un nouveau BIOS fourni par le constructeur.

Une nouvelle mise à jour critique distribuée sur plusieurs PC de la gamme de Dell cause de gros problèmes aux utilisateurs qui l’ont installée sur leur PC. D’après Bleeping Computer qui relate les faits, les modèles concernés sont les Dell Latitude 5320 & 5520, Dell Inspiron 5680 et le PC fixe de bureau Alienware Aurora R8. Apparemment, il s'agit des mises à jour du BIOS 1.14.3 pour les ordinateurs portables Latitude, 2.8.0 pour les appareils Inspiron et 1.0.18 pour l'Aurora R8 qui causent de gros problèmes de démarrage. Ces mises à jour ont désormais été retirées par le constructeur.

Comment résoudre le problème ?

Après avoir installé les BIOS buggés, les utilisateurs rencontrent de très gros soucis puisque certains ne peuvent tout simplement plus utiliser leur PC. Après l’avoir démarré, l’écran du PC reste noir et les périphériques USB ne s’allument pas. Après de multiples tentatives, certains ont pu démarrer leur PC mais celui-ci s’éteint après seulement 10 secondes ou reste allumé mais affiche une erreur « Time-of-day not set - please run SETUP program ». Une fois qu’ils ont cliqué sur « Continuer », le PC s’éteint à nouveau ou finit par provoquer un écran bleu (BSOD) peu de temps après.



Si vous êtes confronté à ce problème, la seule solution serait visiblement de rétrograder la version du BIOS. Il faut pour cela télécharger le précédent BIOS sur le site du constructeur en suivant ce guide et ensuite le charger sur une clé USB. Une fois la clé branchée sur l’ordinateur impacté, il faut ensuite tenter de démarrer le BIOS en s’y reprenant parfois à maintes reprises. Plusieurs utilisateurs ont partagé dans ce forum de Dell leurs trucs et astuces pour parvenir à démarrer leur PC. Je vous renvoie vers ce sujet si vous êtes impacté.