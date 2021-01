Projet Monarch : Microsoft veut créer un Outlook unique

Aujourd'hui, trois versions d'Outlook existent. La version Web qui accueille régulièrement de nombreuses nouvelles fonctionnalités, la version Win32 intégrée au pack Microsoft 365 sur PC et Mac et enfin l'application UWP Courrier et Calendrier préinstallée sur les PC Windows 10. Microsoft travaille actuellement sur un projet d'unification d'Outlook.

Microsoft voudrait créer une seule application pour les trois plates-formes !

Plutôt que de fonctionner avec trois environnements différents, Microsoft voudrait regrouper les différentes applications Outlook. C'est là que rentre en jeu le "Projet Monarch" avec One Outlook. Cette version, centrée sur le Web, proposerait une unification des services Outlook, Agenda, Mail, To-Do, les fonctionnalités Microsoft 365 et Microsoft Team.

La vice-présidente de la branche Outlook en a dit plus sur l'objectif de Microsoft lors de la conférence Ignite de septembre 2020 : l'objectif est de faire d'Outlook un agenda personnel, un service capable de s’unir avec Teams pour programmer des réunions et partager des tâches.

Pour le moment, le projet est en développement interne et n'est accessible qu'avec un compte Microsoft interne. L'arrivée de ce projet est attendue pour 2022 ou plus tard. Avec la situation actuelle de tels projets ont tendance à être retardés, dixit Windows 10 X.

Une autre information vient avec ce projet : l'application Courrier et Calendrier est passée au stade maintenance chez Microsoft. D'après Windows Central malgré cela, l'application profitera d'une nouvelle interface avec le projet "Sun Valley", la grosse mise à jour Windows 10 attendue pour l'automne 2021. L'application actuelle est très critiquée des utilisateurs pour son manque de fonctionnalités, son interface et ses problèmes techniques.

En attendant sa sortie, d'après Aggiornamenti Lumia sur Twitter, une nouvelle fonctionnalité en test depuis quelques temps pour certains utilisateurs est en cours de déploiement pour tous sur l'application Courrier et Calendrier. Il s'agit de raccourcis vers les applications Word, PowerPoint et Excel à l'image du raccourci actuel vers les contacts.



Que pensez-vous du Projet Monarch, peut-il faire oublier l'application Courrier et Calendrier ou remplacer la très complète application Outlook du Pack Office ?