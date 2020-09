Qualcomm dévoile le Snapdragon 8cx Gen 2 5G pour les PC ARM sous Windows 10

L’IFA 2020 se tient en ce moment, et le constructeur Qualcomm a profité de l’événement pour faire une annonce de taille : l’arrivée de son nouveau processeur Sandragpon 8cx Gen 2 5G. Cette puce équipera les PC ARM sous Windows 10 d’ici la fin de l’année. Qui sait, Microsoft en profitera peut-être pour annoncer sa Surface Pro X 2 ?

Cela fait déjà quelques années que Microsoft et ses partenaires tentent de pousser la technologie ARM sur les PC et tablettes Windows… mais le succès n’est pas encore vraiment au rendez-vous. Sur le papier pourtant, les puces ARM ont l’avantage d’offrir une autonomie bien plus importante ainsi que la veille connectée afin de recevoir, par exemple, des notifications en tout temps comme un smartphone. De plus, la majorité des applications conçues pour les processeurs classiques peuvent tourner sur les PC et tablettes équipés d’une puce de ce type grâce à un procédé appelé émulation.



Microsoft a franchi un cap l’an dernier en dévoilant la Surface Pro X, sa première tablette équipée d’un processeur ARM. Elle embarque d’ailleurs une puce de Qualcomm, la Snapdragon 8cx, quelque peu modifiée et rebaptisée Microsoft SQ1 pour l’occasion. Comme je l’expliquais dans mon test de la Pro X : l’essai a été concluant, même si les performances des logiciels x86 émulés restent bien en-deçà des applications nativement compilées pour ARM.

Aujourd’hui, Qualcomm remet le couvert et a présenté son tout nouveau processeur ARM destiné aux PC « Always Connected » sous Windows 10 : le Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Voilà ce qu'a déclaré un responsable de la firme :

« Travailler à distance est la nouvelle réalité, et de plus en plus d'entreprises cherchent à connecter rapidement et en toute sécurité leur base d'employés, ce qui accélère le besoin de PC toujours allumés et toujours connectés qui sont minces, légers, mobiles, équipés d’une connexion cellulaire 5G ultra-rapide, de la connectivité WiFi 6 et couplée à une autonomie de plusieurs jours pour augmenter la productivité »

Par rapport à la précédente génération, le constructeur promet avec cette nouvelle puce :



50% de performances supplémentaires ;

une autonomie de plusieurs jours pour certains appareils ;

le support de la technologie 5G ;

un nouveau moteur d’intelligence artificielle ;

une technologie avancée pour améliorer la qualité audio et vidéo.

Avec cette nouvelle puce, Qualcomm et Microsoft vont-ils réussir à convaincre les utilisateurs d’opter pour un PC basé sur la technologie ARM ? La route semble encore bien longue, mais peut-être que la venue d’une Surface Pro X2 dotée de cette nouvelle puce pourrait accélérer les choses, et peut-être montrer l’exemple aux autres constructeurs. N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau processeur et de cette technologie dans les commentaires !