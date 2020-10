Jusqu’à 500€ de reprise pour l’achat du Surface Laptop Go ou de la Surface Pro X

Microsoft a annoncé de nouveaux appareils qui viendront rejoindre la famille Surface très prochainement. Les Surface Laptop Go et nouvelle Surface Pro X sont désormais en précommande sur le Microsoft Store et seront disponibles dès le 27 octobre. La firme a également lancé de nouveaux accessoires et un programme de reprise pour les anciens appareils.

Surface Laptop Go, à partir de 629€

Microsoft a donc annoncé hier l’arrivée du Surface Laptop Go, un nouveau PC portable sous Windows 10. Avec celui-ci, la firme souhaite équilibrer style, performance et polyvalence, le tout pour un prix qui débute à 629€. Le Surface Laptop Go est doté d’un écran de 12,4 pouces et embarque un processeur Intel Core i5 à quatre cœurs. Il offre une autonomie théorique de 13h et est disponible en trois variantes et en différents coloris :

64 Go de stockage, 4 Go de RAM, Windows 10 Famille à 629€

128 Go de stockage, 8 Go de RAM, Windows 10 Famille à 799€

256 Go de stockage, 8 Go de RAM, Windows 10 Famille à 999€

Le Surface Laptop Go s’adresse particulièrement au monde de l’éducation. Microsoft offre d’ailleurs 5% de réduction pour les étudiants et enseignants. La firme a également lancé un programme de reprise qui offre jusqu’à 500€ de réduction si vous échangez un ancien appareil pour le Laptop Go ; j’y reviens. Une version avec Windows 10 Pro est également disponible pour les entreprises en vous rendant ici . Le Surface Laptop Go est en précommande dès maintenant sur le Microsoft Store. Les premières livraisons auront lieu dès le 27 octobre.





Nouvelle Surface Pro X Platinum, à partir de 1699€

La seconde annonce majeure de Microsoft concerne la Surface Pro X qui arrive avec un nouveau processeur ARM plus performant, le Microsoft SQ2. Comme je vous l’expliquais hier, l’appareil ne change pas d’un point de vue esthétique sauf qu’il sera désormais proposé en couleur platine et avec trois nouveaux coloris pour le clavier. Les qualités principales de la Surface Pro X ? Finesse, performances et connectivité puisqu’elle intègre une puce 4G et offre jusqu’à 15h d’autonomie. L’appareil est disponible en deux nouvelles variantes :



Microsoft SQ2, 256 Go de stockage, 16 Go de stockage pour 1699€

Microsoft SQ2, 512 Go de stockage, 16 Go de RAM pour 2049€

La Surface Pro X peut toujours être achetée avec le processeur de première génération (Microsoft SQ1) à partir de 1169€. Les nouvelles variantes sont disponibles en précommande dès aujourd’hui pour une livraison à partir du 27 octobre.





Nouveaux accessoires Surface

Microsoft a également dévoilé de nouveaux accessoires qui viendront prochainement rejoindre la gamme Surface :

Microsoft Designer Compact Keyboard, un clavier fin et moderne disponible en deux coloris et connecté en Bluetooth

Un pavé numérique, des souris ergonomiques, un adaptateur d’affichage sans fil 4K que vous pouvez découvrir ici .

Offre de reprise : jusqu’à 500€

Je vous en parlais plus haut dans l’article, Microsoft lance avec ses nouveaux appareils une offre de reprise valable durant tout le mois d’octobre. Ainsi, si vous optez pour le Surface Laptop Go ou une Surface Pro X Platinum dotée du processeur Microsoft SQ2, la firme offre jusqu’à 500€ pour votre ancien appareil. A titre d’exemple, un portable doté d’un Core i7 (deux ans max) peut être repris pour 300€, une Surface Pro 6 pour 500€. Voici la mécanique de remboursement :