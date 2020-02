Le nouveau navigateur Edge est disponible pour Windows 10 ARM (Surface Pro X)

Microsoft a publié il y a bientôt un mois la première version stable de son nouveau navigateur Edge pour le grand public. Celui-ci vient de recevoir une mise à jour, et il est désormais pleinement compatible avec les processeurs ARM64.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une Surface Pro X, voilà une information qui devrait vous intéresser. Microsoft vient en effet de publier la version 80 de son navigateur Edge autant sur Windows que sur Mac. L’ajout le plus important de cette version, c’est le support natif des processeurs ARM. Jusqu’à présent, le navigateur n’était disponible que pour les processeurs 32 bits, et même s’il était possible de l’exécuter sur la Surface Pro X, ses performances étaient plus limitées.

Comme l’indique Microsoft dans les notes de version :

«Microsoft Edge s'exécute désormais en mode natif pour l'architecture ARM64, qui est utilisée dans certains appareils Windows 10 comme le nouveau Surface Pro X. La version ARM de Microsoft Edge remplacera automatiquement la configuration précédente, dans laquelle la version 32 bits s'exécutait dans un émulateur. »

Pour télécharger la nouvelle version, rendez-vous ici . Une fois installée, vous profiterez donc d’un navigateur plus rapide si votre PC est muni d’un processeur ARM (comme le Microsoft SQ1). Je n’ai malheureusement plus la Surface Pro X à disposition pour vous faire un retour sur la différence de performances, mais n’hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous constatez des changements significatifs.