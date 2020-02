Se connecter avec Microsoft est (presque) imposé à l'installation de Windows 10

Créer un compte local devient de plus en plus difficile sur Windows 10. Je vous en avais déjà parlé en octobre dernier, et cela se confirme un peu plus encore aujourd’hui. L’option n’est plus proposée lors de la première configuration du PC sur la version familiale de Windows 10… mais il est possible de ruser pour se la voir proposée !

Microsoft impose pratiquement le compte online

Si vous démarrez pour la première fois un PC ou si vous réinitialisez votre machine sous Windows 10 pour l’une ou l’autre raison, vous êtes amené à configurer un compte utilisateur. Anciennement, il suffisait d’entrer un pseudo et un mot de passe facultatif lors de la première configuration du PC ; c’est ce que l’on appelle un compte local. Désormais, il faudra prendre l’habitude de renseigner son compte online Microsoft (@outlook.com @hotmail.com par exemple) à la fin du processus d’installation.

L’an dernier, certains utilisateurs avaient déjà constaté qu’il n’était plus possible de créer un compte local lors de la première configuration du PC. Cependant, vous étiez nombreux à me dire dans les commentaires de ce précédent article que l’option était toujours proposée chez vous. En voulant réinstaller Windows 10 sur le PC d’une amie hier, je me suis rendu compte que cette option n’était plus du tout affichée. Microsoft a visiblement désactivé cette option sur la version Famille de Windows 10 pour forcer les utilisateurs à créer un compte online. L’option semble, par contre, toujours présente pour les licences Pro et Entreprise sous un autre intitulé.

Ce changement n’est pas apprécié chez certains utilisateurs de Windows 10 qui préféraient rester « déconnectés » pour diverses raisons. Disposer d’un compte Microsoft peut par contre être intéressant pour profiter nativement de l’espace de stockage OneDrive accessible depuis l’explorateur de fichiers, télécharger des applications depuis le Store ou encore activer automatiquement la licence Office 365 si vous en possédez une.



Bon, on ne va pas blâmer Microsoft car les concurrents ont également adopté la méthode forcing bien qu'elle soit peut-être un peu plus douce : lorsque vous achetez un smartphone sous Android ou un iPhone, vous êtes en effet incité à créer un compte chez Google ou Apple lors de sa configuration. Cependant, il est possible de passer outre dans les options cachées... ce qui n'est pas le cas pour Windows 10 sauf en utilisant une ruse que je détaille ci-dessous.

Créer un compte utilisateur local reste possible

Si un compte online ne vous enchante guère, il reste encore possible de ruser pour retrouver la possibilité de créer un compte local lors du processus d’installation de Windows 10 :

débrancher le câble réseau de votre ordinateur

ne pas le connecter au réseau WiFi

Si vous aviez connecté votre PC au WiFi dans une étape antérieure du processus d'installation, débranchez tout simplement votre modem et si l’option n’apparaît pas après quelques secondes sur votre PC, redémarrez votre PC. Vous verrez alors apparaître en bas à gauche l'option "compte hors connexion" et pourrez alors entrer simplement un pseudo (et un mot de passe).