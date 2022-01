Surface Laptop SE, la première Surface VRAIMENT démontable (et réparable) ?

Microsoft veut concurrencer Google et ses Chromebooks sous Chrome OS qui gagnent de plus en plus de terrain dans le milieu éducatif. Cependant, percer dans ce marché avec des ordinateurs bien trop chers n’est probablement pas la meilleure stratégie. Alors que le prix des premiers Chromebooks débute autour des 250€, la Surface Go 3 qui n’était autre que la Surface sous Windows 11 la moins chère du marché débute à 439€. Voilà bien un gros problème de positionnement pour Microsoft, d’autant plus que ce marché est principalement destiné au milieu éducatif (écoles, enseignants, élèves).

Microsoft semble l’avoir compris et a décidé de sortir en novembre dernier un PC Surface destiné spécialement au secteur éducatif : le Surface Laptop SE que je vous présentais d’ailleurs dans cet article. Son tarif : seulement 249$ dans sa version d’entrée de gamme et ce n’est pas son seul atout puisqu’il se veut être entièrement réparable. Ainsi, différents composants comme l'écran, le clavier ou encore la carte mère peuvent être remplacés très facilement sur cet appareil.

Un appareil bien plus facile à réparer

Une nouvelle vidéo de 7 minutes a été publiée par Microsoft afin de montrer le processus de démontage du Surface Laptop SE. En principe, cela doit être effectuée par des spécialistes dûment formés. Cependant, on peut constater que démonter le petit PC de Microsoft s’avère être extrêmement simple en comparaison avec d’autres appareils de la gamme Surface. Espérons que cette facilité de réparation s’étendra aux futurs appareils de la gamme Surface. Rappelons que Microsoft s’est engagé à faire en sorte de pouvoir réparer ses appareils Surface plus facilement dans le futur.

Si l’envie vous prenait d’acheter ce Surface Laptop SE, sachez qu’il n’est pas possible de se le procurer en Europe actuellement. Tout d'abord, il est commercialisé uniquement sur le continent américain. De plus, il est uniquement destiné au secteur éducatif ; un particulier ne peut donc pas l’acheter. Voilà qui est bien dommage même si ses caractéristiques ne font pas rêver.