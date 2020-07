Sortie du Surface Duo : finalement à la fin de l’été ?

A l’approche de la sortie du Surface Duo, les rumeurs deviennent de plus en plus nombreuses. Au cours des dernières semaines, les informations sur le téléphone pliable de Microsoft pleuvent, et la majorité d’entre elles ne sont pas officielles. Après les caractéristiques techniques probables de l’appareil ou encore la mise à jour rapide vers Android 11, la rumeur sur la présentation du téléphone « avant le 5 août » est cette fois-ci remise en question.

Lors de la présentation du Surface Duo en octobre dernier, Microsoft expliquait que son appareil était prévu pour l’automne 2020. Cependant, à la mi-juin, Windows Central suggérait que la sortie de l’appareil pourrait être avancée à la fin juillet. D’après la source, Microsoft avait revu son calendrier afin d’annoncer son téléphone pliable avant celui de Samsung. Le constructeur coréen a en effet planifié une conférence le 5 août dans laquelle le Galaxy Fold 2 pourrait être dévoilé… mais cette présentation aurait finalement lieu plus tard d’après des rumeurs récentes.

Update on Surface Duo schedule: MS has pushed back internal plans to launch the device later this month. Sounds like it'll still happen sometime this summer, just later than originally planned.

— Zac Bowden (@zacbowden) July 13, 2020

Nouveau rebondissement aujourd’hui puisque l’appareil pliable de Microsoft serait finalement prévu pour plus tard. Comme le rapporte une nouvelle fois Zac Bowden de Windows Central, Microsoft aurait revu ses plans et sortirait son Surface Duo « d’ici la fin de l’été ». Le journaliste n’explique pas si ce changement a un rapport avec le calendrier de sortie du téléphone de Samsung. Notons aussi qu’Apple proposera son nouvel iPhone à l’automne. Une présentation du Surface Duo pour septembre ou octobre parait donc plus plausible… comme cela avait été annoncé initialement par Microsoft. Vive les rumeurs !