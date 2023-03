Surface Laptop 4 : un nouveau firmware à télécharger

Cela faisait plus d’un mois que Microsoft n’avait plus déployé de nouveau firmware pour ses appareils. Rassurez-vous, la firme continue à mettre à jour sa gamme Surface et c’est désormais au tour du Surface Laptop 4 de recevoir un nouveau firmware.

Si vous utilisez le Surface Laptop 4, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres de votre PC > Windows Update pour télécharger une toute nouvelle mise à jour. Comme Microsoft l’indique dans son changelog, ce nouveau firmware permet d’améliorer la stabilité de l’appareil notamment en résolvant un bug qui provoquait des arrêts inopinés. Voici le détail des modifications apportées par ce nouveau patch tel que décrit par Microsoft :