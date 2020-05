Surface Tools for IT supporte désormais les Surface Book 3 et Surface Go 2

Si vous êtes un professionnel IT, vous utilisez peut-être les outils Surface pour gérer ou sécuriser les tablettes et PC de Microsoft qui composent la flotte de votre entreprise. Microsoft vient de déployer une mise à jour pour prendre en charge les derniers nés de la gamme : le Surface Book 3 et la Surface Go 2.

Les outils Surface sont des logiciels destinés à aider les professionnels de l’informatique pour administrer les appareils de la gamme de PC de Microsoft. Les plus connus sont :

Surface Data Eraser est un outil qui démarre à partir d’une clé USB et permet notamment d’effacer intégralement toutes les données d’un appareil Surface Compatible ;

est un outil qui démarre à partir d’une clé USB et permet notamment d’effacer intégralement toutes les données d’un appareil Surface Compatible ; Surface Diagnostic Tool for Business permet quant à lui de diagnostiquer des pannes matérielles ou résoudre des pannes logicielles

permet quant à lui de diagnostiquer des pannes matérielles ou résoudre des pannes logicielles Enfin, Surface Enterprise Management Mode permet de sécuriser et gérer les paramètres du firmware au sein d’une organisation.

Microsoft a annoncé avoir mis à jour ces différents outils afin de prendre en charge le tout nouveau Surface Book 3 ainsi que la tablette Surface Go 2. La firme a également indiqué que les dernières versions de Surface Brightness Control et Surface Dock Firmware Update for Surface Dock ont déjà intégré la prise en charge des nouveaux appareils.

Pour rappel, le PC destinés aux créatifs sera disponible au début du mois de juin chez nous, alors que la petite tablette a commencé à être commercialisée plus tôt cette semaine. Si vous souhaitez télécharger ces outils, je vous renvoie vers la page Surface Tools for IT du site de Microsoft.