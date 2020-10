Surface Pro 7, Laptop 3 et Book 3 : grosse réduction sur le Microsoft Store !

Microsoft vient de lancer une vente flash sur plusieurs appareils de sa gamme Surface. Ainsi, les Surface Pro 7, Laptop 3 et Book 3 profitent de 20% de réduction dès aujourd’hui et jusqu’au 1er novembre inclus !

Le Black Friday commence seulement dans quatre semaines et pourtant : des promotions de taille sont déjà disponibles aujourd’hui sur plusieurs appareils de la gamme Surface. En effet, Microsoft a lancé ce vendredi sur sa boutique officielle de grosses promotions sur les Surface Book 3, Pro 7 et Laptop 3 : 20% de réduction sur les trois appareils. Mieux encore : ces réductions s’appliquent à TOUTES les configurations matérielles. Vous retrouverez l’ensemble de ces offres en vous rendant sur cette page du Microsoft Store mais les voilà en détails.

Surface Book 3

Le Surface Book 3 est un appareil destiné avant tout aux créatifs et professionnels de la 3D souhaitant un PC portable tactile doté d’excellentes performances. Couplé à un processeur Intel Core i7, il intègre une carte graphique dédiée (GeForce ou Quadro RTX). J’ai eu la chance de le tester en long et en large il y a quelques semaines et il ne m’a pas laissé indifférent grâce à son magnifique écran, ses performances convaincantes et son autonomie convenable. Sa particularité : son écran de 13,5 ou 15 pouces (au choix) peut être détaché du clavier. Le Surface Book 3 est donc un PC qui peut se transformer en grande tablette totalement indépendante.





Surface Pro 7

Beaucoup plus abordable, la Surface Pro 7 est l’un des produits phares de la gamme de PC de Microsoft. C’est un appareil hybride qui plaira principalement à ceux qui souhaite allier performances et faible encombrement, le tout couplé à une excellente autonomie. Ainsi, la Surface Pro 7 se présente sous la forme d’une tablette, mais se transforme immédiatement en PC tactile lorsqu’elle est couplée au clavier Type Cover. Je vous renvoie vers mon test pour en apprendre plus sur la dernière génération de la Surface Pro. Son prix débute à 735€ dans sa configuration d’entrée de gamme, mais je vous conseille d’opter au minimum pour un Core i5 et 256Go de stockage pour en profiter pleinement.





Surface Laptop 3

Dernier appareil concerné par cette promotion valable trois jours : le Surface Laptop 3. Ce PC portable classique est proposé en deux formats : avec un écran de 13,5 pouces ou 15 pouces au choix. De plus, il est possible de le munir d’un processeur Intel ou AMD en fonction de la variante choisie. Je vous renvoie vers mon test du Surface Laptop de dernière génération pour en apprendre plus. Comme pour les offres que je vous ai partagé ci-dessus, la réduction de 20% s’applique pour tous les configurations.