Transférer des fichiers de son PC à Android sans fil grâce à Votre Téléphone

L’application Votre Téléphone qui permet de synchroniser son smartphone Android avec Windows 10 va se doter d’un ajout intéressant : la possibilité de copier des fichiers de son PC vers son smartphone Android sans besoin de brancher un quelconque câble.

Copier des fichiers de votre PC à votre téléphone, une nouveauté exclusive à Samsung

L’application Votre Téléphone est pratiquement devenue incontournable pour celles et ceux qui utilisent un PC sous Windows 10 et un smartphone sous Android : pouvoir consulter ses textos sur le PC, passer des appels depuis son ordinateur, afficher l’écran de son téléphone sur son PC… Oui, mais certaines fonctionnalités sont exclusives à Samsung, et c’est encore le cas avec la nouveauté du jour.

Après l’ajout du copier-coller entre PC et smartphone ou inversement, Microsoft a publié une mise à jour de son application Votre Téléphone en Preview pour lui apporter une nouvelle fonctionnalité. Il était déjà possible de télécharger les 2000 dernières photos vers son PC, il sera désormais possible d’envoyer des fichiers depuis son PC vers son smartphone. Pas besoin de connecter un câble puisque tout se passera sans fil grâce à l’application Votre Téléphone.

Une nouveauté réservée aux Insiders (pour le moment)

Pour pouvoir profiter de cette nouveauté, il faut avant tout :



être Insider pour télécharger la version 1.2003.2 de l’application Windows ;

posséder un smartphone Samsung Galaxy sous Android et utiliser le compagnon Link To Windows dans la version 1.5 ou supérieure ;

connecter son PC et son smartphone sur le même réseau Wifi.

Comme l’explique Microsoft dans la documentation , transférer un fichier est très simple puisqu’il suffira de faire un simple glisser-déposer depuis l'application. Il sera ainsi possible de transférer jusqu’à 100 fichiers à la fois à condition de ne pas dépasser un poids de 512 Mo par fichier.

Nom : Votre téléphone

: Votre téléphone Taille : 44.46 Mo

: 44.46 Mo Prix : gratuit

: gratuit Compatible : universelle

: universelle Télécharger

On espère que ces fonctionnalités seront ouvertes à d’autres marques par la suite, même si on ne doute pas qu’elles seront offertes aux utilisateurs du Surface Duo. Je n'ai malheureusement pas le matériel nécessaire, mais si vous avez pu tester cette nouveauté, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires !