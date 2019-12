Windows 10 : les recherches rapides arrivent en France (Insider, build 19041)

Après une mise à jour cumulative distribuée à tous les utilisateurs de Windows 10 hier, place aujourd’hui à une nouvelle mise à jour, cette fois-ci destinée aux Insiders. La nouvelle build 19041 fraîchement déployée apporte une nouveauté intéressante : les recherches rapides en France et dans d'autres régions.

Microsoft a déployé la build 19041 à destination des Insiders cette nuit. Cette mise à jour de Windows 10 fait partie de la branche 20H1 et est autant disponible dans le Canal Lent que dans le Canal Rapide. Elle apporte une nouveauté intéressante en plus des traditionnels correctifs : une fonction de recherche rapide via la barre des tâches.

Les recherches rapides arrivent en France

Le mois dernier, Microsoft avait déployé une nouvelle fonction de recherches rapides aux Etats-Unis. Elle débarque désormais en France et dans d'autres régions dont le Canada, l'Espagne, l'Allemagne, etc.

Avec cette nouveauté, il est désormais possible d’obtenir la météo, les actualités les plus populaires du jour, les événements marquants dans le passé à la date du jour, et les nouvelles sorties cinéma. Pour accéder à ces informations en un clic, la firme a ajouté des boutons spécifiques dans la zone de recherche, ouverte en cliquant sur l'icône de recherche depuis la barre des tâches.

Si vous souhaitez rechercher un autre type de contenu sur le Web, vous pouvez également introduire vos propres mots clés et profiter de résultats enrichis sans devoir ouvrir le navigateur et aller sur Google. Inutile de vous dire qu’ici, les résultats proviennent de Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

Ce changement est opéré côté serveur. De mon côté, je peux déjà en profiter mais il est possible que ce ne soit pas le cas chez vous. Un peu de patience, et cela devrait également arriver si vous êtes Insider Windows 10.

Les autres améliorations de la build 19041

On pensait la mise à jour 19H1 pratiquement finalisée, mais au vu du nombre de correctifs faisant partie de cette nouvelle build, on ne peut que constater que les équipes de Microsoft ont encore beaucoup de boulot avant de la terminer. Voici le changelog de la build 19041 :

Pour les initiés qui n'ont pas pris la mise à jour cumulative vers la version 19013, juste une note que cette version (comme cette mise à jour), comprend également le correctif du problème entraînant des écrans noirs et des déconnexions sur le bureau distant au cours des deux derniers vols.

Nous avons résolu un problème où l'application Paramètres se bloquait ou se bloquait lors de l'accès aux sections Système ou Facilité d'accès.

Nous avons résolu un problème où, si une nouvelle image de profil de compte était synchronisée depuis le cloud, votre ancienne pourrait ne pas être répertoriée dans l'historique de l'image dans les paramètres des comptes.

Nous avons résolu un problème où l'historique de Windows Update pouvait afficher une mise à jour ayant échoué avec l'erreur 0x80240017 même si la mise à jour avait effectivement réussi.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner le rendu de la recherche parfois dans l'espace d'entrée disponible dans la fenêtre de recherche.

Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner l'exe à utiliser une quantité de CPU étonnamment élevée lorsque votre appareil était débranché dans les versions récentes.

Nous avons résolu un problème qui pouvait empêcher Cortana de répondre à Hey Cortana.

Nous avons résolu un problème qui pouvait faire en sorte que Cortana ne soit pas visible dans la barre des tâches juste après la mise à niveau, ou soit visible mais ne fonctionnait pas, jusqu'à ce que vous redémarriez votre PC.

Nous avons résolu un problème qui empêchait de maintenir la touche Maj enfoncée afin de taper des majuscules dans certaines langues récemment lors de la frappe avec le clavier tactile à une main.

Comme certains initiés le savent, il y a quelques versions, nous avons annoncé un nouveau raccourci clavier (WIN + Ctrl + Maj + B) afin d'aider à dépanner les écrans noirs. Avec la version d'aujourd'hui, dans cette veine, nous annonçons un nouveau raccourci clavier (WIN + Ctrl + Maj + L) pour aider à enquêter sur les problèmes avec l'écran de connexion. Appuyez simplement sur le raccourci clavier pendant que votre PC est verrouillé, reproduisez votre problème, puis appuyez à nouveau brièvement sur le clavier - un numéro de référence s'affichera que vous pourrez partager lorsque vous signalerez votre problème. Veuillez noter qu'actuellement, cela n'est pris en charge que pour les sessions locales qui se sont connectées au réseau et à l'alimentation et pour lesquelles les données de diagnostic sont définies sur Complète.

Le Narrateur n'annonce plus les changements de polices lorsqu'ils n'ont pas changé.

Nous avons mis à jour le son de correction automatique du Narrateur pour qu'il soit plus cohérent avec l'expérience d'édition.

Nous avons amélioré l'expérience de navigation et de lecture du Narrateur dans Chrome.

Nous avons amélioré l'expérience Outlook avec la loupe lorsque la loupe est définie pour suivre le curseur de texte au centre de l'écran. Les flèches de haut en bas dans une liste d'e-mails ne forceront plus la fenêtre d'affichage à gauche de la liste des messages.

Pour retrouver les bugs connus et autres informations au sujet de cette mise à jour, je vous renvoie vers l’article officiel publié sur le blog Windows.