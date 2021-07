Windows 10 : la mise à jour de fonctionnalité toujours prévue pour l'automne

En parallèle de Windows 11, Microsoft continuera à prendre en charge Windows 10 jusqu’à 2025, au moins. Une mise à jour de fonctionnalité est d’ailleurs prévue pour cet automne pour « l’ancien système d’exploitation ».

Même si Windows 11 est annoncé, ce n’est pas pour autant que Windows 10 sera abandonné par Microsoft. La firme supportera son système d’exploitation jusqu’à octobre 2025, au moins. Concrètement, des mises à jour mensuelles de sécurité seront toujours distribuées et la firme continuera également à déployer des mises à jour de fonctionnalité annuelles… enfin une, au moins, puisque la version 21H2 semble toujours prévue pour octobre. Mais qu’apportera-t-elle ?

Windows 10, des mises à jour mineures à venir

Comme l’explique Windows Latest, une source toujours bien informée au sujet de Microsoft, la version 21H2 de Windows 10 est bien prévue pour cet automne. Il ne faut pas s’attendre à de grosses nouveautés, mais à un patch important visant à corriger des bugs, apporter des améliorations de stabilité et de petites fonctionnalités spécifiques. On parle pour octobre de nouveaux contrôles pour Windows Hello ou encore de fonctionnalités supplémentaires pour les administrateurs Système ; rien d’exaltant puisque le futur n’est autre que Windows 11.

La version 21H2 de Windows 10 est avant tout destinée à ceux qui ne pourront pas passer vers Windows 11. Cependant, elle s’adresse également aux entreprises ou à ceux qui devront attendre avant de pouvoir la récupérer. Rappelons que la mise à niveau vers Windows 11 débutera cette fin d’année mais elle semble plutôt prévue au début de l’année 2022 pour un large public. Pour ceux qui resteront coincés sur Windows 10, les prochaines mises à jour de fonctionnalité seront donc probablement mineures.