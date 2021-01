Surface Pro 8 : retour de la 4G et arrivée du WiFi 6 ? Réponse bientôt !

Si vous souhaitez acheter une tablette Surface de dernière génération dotée d’une puce 4G, vous avez actuellement deux possibilités. Vous pouvez opter pour la Surface Go 2 et son écran de 10 pouces, mais devrez faire l’impasse sur des performances élevées puisque l’appareil n’est livré qu’avec un Intel Pentium Gold. Ou alors, vous pouvez choisir la Surface Pro X, également dotée de Windows 10, mais dotée d’un processeur ARM, ce qui peut amener quelques problèmes de compatibilité avec certaines applications.

Certains utilisateurs rêvent du retour d’une Surface Pro « classique » dotée d’une puce 4G. Auparavant pourtant, cette possibilité était offerte aux utilisateurs. Je pense notamment à la Surface Pro 6 qui offrait, en option, l’intégration de la technologie LTE dans certaines configurations généralement plus élevées. Bonne nouvelle si l’on en croit un dépôt à la FCC : Microsoft devrait réintroduire cette variante avec la Surface Pro 8. De plus, toutes les versions devraient intégrer la norme Wi-Fi 6 qui offre plus de vitesse et de meilleures performances dans les zones déjà encombrées par ce type de réseaux sans fil

Mis à part ces nouveautés, il ne faut pas s’attendre à un changement drastique concernant l’aspect général de la tablette. En effet, son design serait identique ou presque à la génération actuelle (Surface Pro 7). Microsoft pourrait en revanche booster certaines configurations, en introduisant par exemple une version avec Intel Core i3 couplée à 8 Go de RAM, ou encore une version avec Intel Core i7 qui comporterait 32 Go de mémoire vive. Pour rappel, la Surface Pro 8 est attendue d’ici peu puisque selon certaines sources, Microsoft tiendrait un événement « début 2021 » pour lever le voile sur cette nouvelle génération. Je vous renvoie vers cet article pour plus d'informations à ce sujet !