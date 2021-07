Windows 11 : l’écran bleu devient l'écran noir de la mort

Microsoft va-t-il changer le tristement célèbre écran bleu de la mort (BSOD) pour un écran noir ? C’est en tout cas ainsi qu’il apparaît dans la dernière build Insider de Windows 11.

Lorsque vous rencontrez une erreur critique avec Windows 10 – espérons que cela ne soit pas souvent le cas –, vous êtes forcément déjà tombé sur le célèbre écran bleu de la mort : grand smiley triste, message d’erreur avec un code spécifique et QR Code qui renvoie vers une note explicative du site de Microsoft. Aussi appelé BSOD pour Blue Screen of Death, il pourrait bien devenir le Dark Screen of Death avec Windows 11 puisqu’il s’affiche désormais sur un fond noir… du moins dans la première beta distribuée depuis la semaine dernière aux Insiders.

Le fond noir uniquement pour les Insiders ?

On ne peut pas vraiment parler d’une nouveauté à proprement parler, mais le choix de Microsoft de troquer le bleu pour le noir pourrait être uniquement réservé aux versions pour les Insiders. En effet, la firme a déjà adopté cette approche avec les Insiders sur Windows 10, non pas avec un fond noir mais un fond vert.

On peut donc imaginer que l’écran noir de la mort que l’on peut rencontrer avec Windows 11 soit une manière pour Microsoft de différencier la version Insider de la future version grand public qui resterait bleue. La firme n’a, en tout cas, rien communiqué à ce sujet à l’heure où j’écris ces lignes.