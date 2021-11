Windows 11 : problème de performances avec le menu contextuel de l’Explorateur

Windows 11 semble souffrir d'un autre bug qui peut s'avérer assez contraignant pour ceux qui utilisent régulièrement l'Explorateur de Fichiers. Avez-vous remarqué une perte de performances dans l'Explorateur de fichiers de Windows 11 par rapport à celui de Windows 10 ? Moi oui !

Je ne sais pas pour vous, mais, je constate des ralentissements avec l’Explorateur de Fichiers de Windows 11. Là où parcourir et interagir avec les dossiers sur Windows 10 était instantané, cela semble beaucoup plus lent sur le nouveau système d’exploitation. Aussi, en effectuant un clic droit sur le bureau ou dans l’Explorateur de Fichiers, l’ouverture du menu contextuel met quelques millisecondes à s’afficher. J’ai également constaté que la recherche instantanée dans l’Explorateur ne répond pas immédiatement lorsque l’on clique sur le champ de recherche. Ces problèmes peuvent sembler minimes, mais j’avoue qu’au quotidien, c’est pénible d’autant plus que l’accès aux répertoires me semble également ralentie.

Je me suis donc rendu dans le Hub des commentaires de Windows 11 pour voir si j’étais le seul à rencontrer ces ralentissements, et il semble bien que non. D’autres utilisateurs expliquent également être touchés par un bug qui ralentit le nouvel Explorateur de Fichiers. Pour certains, le menu contextuel met carrément plusieurs secondes à afficher les différentes options alors qu’il a été simplifié sur Windows 11 puisque toutes les options ne s’affichent désormais qu’après avoir cliqué sur le menu « Afficher plus d’options ».

Des problèmes corrigés dans la version en développement de Windows 11

D’après les informations que j’ai pu lire, ce problème de performances touche principalement la build 22000 de Windows 11, à savoir la version grand public et celle proposée actuellement dans le canal Beta / Release Preview pour les Insiders. La version en cours de développement proposée aux Insiders dans le Canal Dev semble apporter des solutions à ces ralentissements puisque les builds 22478 et 22489 apportent des correctifs liés au menu contextuel et à l’Explorateur de fichiers. Comme l’indique Microsoft dans le changelog :

Correction d'un problème où la barre de commandes effectuait des calculs inutiles lors de la navigation vers les dossiers, provoquant une baisse inattendue des performances. On pense également que cela est à l'origine des problèmes de performances lors de l'utilisation du glisser-déposer pour sélectionner des fichiers, ainsi que de l'utilisation des touches fléchées pour naviguer dans certains dossiers.

Amélioration des performances de lancement du menu contextuel.

Correction d’un problème afin d’améliorer la fiabilité d’explorer.exe lors de l'utilisation de l'Explorateur de fichiers.

Différents bugs qui pouvaient causer la fermeture inopinée de l’Explorateur de fichiers ont également été corrigés dans la dernière version en développement de Windows 11.

J’espère qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour que ces correctifs soient proposés aux utilisateurs grand public de Windows 11. Ma Surface Pro (Insider Dev) pourtant moins performante que mon PC fixe (Insider Beta) est plus rapide dans l'Explorateur de Fichiers, preuve que les derniers correctifs résolvent ces problèmes de performance. Si cela pénalise votre utilisation au quotidien et que vous cherchez une alternative, j’en profite pour vous inviter à découvrir Files, un explorateur de fichiers qui propose la navigation par onglets.