Windows 11 : réinstaller ses applications sur un nouveau PC sera plus facile

Microsoft a annoncé l’an dernier un gros remaniement de son Microsoft Store. Là où cette plateforme était très fermée à l’origine, elle permet désormais aux développeurs de publier tous types d’applications et même les fichiers Win32 non packagés. En clair, Microsoft veut en faire une plateforme ouverte, et la prise en charge des applications Android issues de l’Amazon Appstore en est un très bon exemple. Lors de la build 2022 qui bat son plein en ce moment, Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés à venir sur son Microsoft Store dont la restauration rapide et une amélioration de la recherche Windows.

Restauration rapide des applications

Pour faciliter la transition vers un nouveau PC, Microsoft va apporter une nouvelle fonctionnalité qui permettra de restaurer automatiquement depuis le Microsoft Store les applications installées sur un ancien appareil. Concrètement, lorsque vous configurerez un nouvel appareil ou si vous avez réinitialisé votre PC, la boutique applicative vous suggèrera de restaurer toutes les applications (ou une partie) précédemment installées lors du premier lancement. Bien entendu, il faut que les deux appareils soient associés au même compte Microsoft.

« Pour faciliter la transition rapide et transparente des clients vers leurs nouveaux PC, nous allons bientôt tester une nouvelle fonctionnalité dans le canal Windows Insider qui aide les clients à restaurer automatiquement leurs applications, précédemment installées à partir du Microsoft Store, sur leur nouvel appareil Windows. Cela aidera également les développeurs à fidéliser leurs clients sans avoir à leur rappeler de retélécharger leur application. »

Recherche Windows

Pour faciliter la recherche d’applications, Microsoft va inclure dans la recherche Windows les applications répertoriées dans le Microsoft Store. Si l’application existe, il suffira de cliquer sur le bouton « Obtenir depuis le Store » et l’installation se fera immédiatement.

« Lorsqu'une application est répertoriée dans le Microsoft Store, les Windows Insiders pourront bientôt ouvrir Démarrer, taper le nom d'une application, afficher les résultats de la recherche à partir de Microsoft Store et l'installer facilement à partir de là sans distraire de leur flux. Start est une surface très utilisée dans Windows, et plus de la moitié des clients recherchent régulièrement à partir de Start. Lorsque les clients effectuent une recherche à partir de Démarrer, ils recherchent souvent des applications. La recherche Windows est donc un nouveau canal précieux pour l'acquisition d'applications Store. »