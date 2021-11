Windows 11 peut charger la batterie de votre PC à 115 % ! (ou pas)

Depuis sa sortie le 5 octobre dernier, Windows 11 multiplie les petits bugs. Celui dont je vais vous parler aujourd’hui est assez amusant puisqu’il laisse croire que votre PC portable peut être chargé à plus de 100%. Rassurez-vous si vous êtes dans le cas, votre batterie ne s'apprête pas à exploser !

Un nouveau bug pour le moins amusant a été remarqué par certains Insiders qui ont installé la dernière préversion de Windows 11. En effet, la build 22494 disponible dans le canal Dev depuis la semaine dernière a, semble-t-il, provoqué un bug pour le moins original. Oui, il semblerait que la batterie de votre PC portable puisse être chargée à plus de 100% avec cette version du système d’exploitation… ce qui est bien entendu impossible !

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs se sont amusés à partager des captures d’écran montrant l’état de charge de la batterie de leur laptop. Certains ont ainsi découvert que la batterie de leur PC était chargée à 104% avec la mention « entièrement chargée » alors que d’autres ont carrément pu atteindre les 115%. Malheureusement, il ne faudra pas compter sur une augmentation substantielle (et physiquement impossible) de l’autonomie de votre PC puisqu’il s’agit tout simplement d’un bug d’affichage.



Il semblerait que peu d’utilisateurs soient touchés par ce problème, d’autant plus que celui-ci n’est pas présent dans la version grand public de Windows 11. Dans le fil des commentaires sur Reddit, Microsoft a d’ailleurs expliqué enquêter sur ce bug et proposera probablement un petit correctif dans la prochaine mise à jour réservée aux Insiders dans le canal de développement. Si votre PC portable est chargé à plus de 100% depuis l'installation de cette mise à jour, aucune inquiétude donc à moins que des flammes commencent à s'échapper du clavier ! =)