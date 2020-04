Windows 20 : Microsoft devrait-il s’inspirer de ce concept d'interface ?

Microsoft a beau améliorer l’ergonomie de Windows 10 au fil des mises à jour, certaines parties de son interface sont loin d’être optimisées. Plusieurs designers partagent régulièrement leur vision de l’interface idéale du système d’exploitation de Microsoft, mais celle que je vais vous présenter aujourd’hui est particulièrement intéressante : voici Windows 20.

Microsoft a partagé le mois dernier une vidéo pour nous montrer des changements importants à venir dans l’interface de Windows 10. Kamer Kaan Avdan, a souhaité aller beaucoup plus loin et nous a concocté un concept pour partager comment le système pourrait être amélioré par Microsoft dans une prochaine mise à jour. Baptisé Windows 20, ce concept se base sur les désidératas de nombreux utilisateurs qui souhaitent plus de cohérence dans Windows 10. Le créatif a choisi ce nom pour marquer la différence avec l’interface actuelle du système, et aussi parce que son concept a été réalisé en 2020, tout simplement.

Avec cette vidéo très dynamique, Kamer explore de nombreuses approches intéressantes. Certaines idées ont d’ailleurs déjà été apportée par Microsoft avec Windows 10X, qui, pour rappel, ne devrait pas voir le jour cette année. On peut par exemple découvrir une barre des tâches centrée, un nouvel Explorateur de fichiers, un Menu Démarrer et un centre d’action plus moderne. Le designer pioche aussi des idées chez la concurrence et notamment une nouvelle interface de recherche qui ressemble à celle de macOS. Certaines idées sont probablement à reprendre par Microsoft pour améliorer l’interface de Windows 10. N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires !