N'espérez plus la sortie du Surface Neo et de Windows 10X pour 2020

Microsoft avait dévoilé en octobre 2019 les Surface Duo et Neo. Ces deux appareils pliables étaient prévus pour cet automne, mais Microsoft aurait changé ses plans : pas de Surface Neo cette année, et pas de Windows 10X non plus ! Pour ce qui est du Surface Duo, aucun changement à première vue.

Le Surface Neo reporté en 2021... ou plus ?

Selon la journaliste réputée Mary Jo Foley de ZDNet, Microsoft ne sortirait pas le Surface Neo cette année. De plus, Windows 10X ne serait pas distribué à d’autres constructeurs OEM pour le moment. Aucun appareil pliable à double écran qui embarque le nouveau système d’exploitation de la firme ne semble donc prévu pour 2020.

Microsoft aurait, à priori, pris ces mesures suite à la fermeture du campus Microsoft à Redmond à cause du COVID-19. De plus, des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement semblent avoir accéléré cette décision qui serait tombée hier seulement en interne. Panos Panay aurait en effet informé les équipes de Microsoft ce 8 avril. La firme n’a pour l’instant effectué aucune déclaration publique à ce sujet, et s’est refusée de se livrer à tout commentaire.

Windows 10X, finalement sur les appareils à un seul écran ?

Selon plusieurs sources dont Mary Jo Foley, Microsoft aurait également revu entièrement ses plans et pousserait pas Windows 10X sur les appareils à double écran en premier lieu. La firme souhaiterait finalement apporter tout d’abord son nouveau système d’exploitation sur les appareils plus classiques, autrement dit les tablettes et les PC "mobiles" pour mieux concurrencer les chromebooks.

Ce revirement stratégique, tout bonnement monumental, risque bien de ranimer les rumeurs quant à l’abandon à long terme de Windows 10. Cependant, il faut rester très prudent à ce sujet et il ne faut pas s’imaginer que ce changement, s’il a bien lieu, interviendra demain et se fera d’un claquement de doigts. Ce qui est plus probable, c’est que certaines fonctionnalités de Windows 10X viendront progressivement se greffer à Windows 10, notamment le fait que les applications existantes deviennent virtualisées pour tourner dans des conteneurs. Cela permettrait de séparer complètement le système des logiciels, d’habituer progressivement les développeurs à concevoir leurs applications autrement, et sécuriser encore plus Windows 10 par la même occasion.



Le jour où Windows 10 et Windows 10X seront totalement alignés sur le plan applicatif, alors Microsoft pourrait envisager de ne plus distribuer qu’un seul système… dans 10 ans peut-être !? Une mise à jour de Windows 10 vers Windows 10X semble donc totalement improbable, comme nous vous en parlions déjà dans cet article. Affaire à suivre…