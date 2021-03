Microsoft Store pour Windows 10 : une nouvelle version est en déploiement

Une nouvelle mise à jour pour le Microsoft Store est en cours de déploiement sur Windows 10. Décrite par Microsoft comme une mise à jour mineure, on vous explique pourquoi elle sort tout de même du lot.

Interface adaptative et Fluent Design

Cette mise à jour a été décrite tout d'abord comme le "Nouveau Store" et était censée apporter le design "Sun Valley". Pour rappel, il s'agit de la future grosse mise à jour de Windows 10 attendue pour fin 2021, apportant le plus gros changement d'interface depuis sa sortie. Mais finalement, cette mise à jour du Microsoft Store est catégorisée comme une mise à jour mineure et ne comprend pas de changements significatifs. Malgré tout, cette mise à jour, mineure ou pas, apporte des changements d'interface qui la font sortir des habituelles mises à jour correctives que l'on peut observer régulièrement.

Au programme donc : une interface revue, avec enfin des éléments Fluent Design. Le menu de navigation par exemple affiche maintenant des effets de lumière et des transitions fluides, comme on peut l'observer dans d'autres applications du système depuis un moment. Voici un petit aperçu des ajustements de l'interface partagé par le site italien Aggiornamenti Lumia :

Deuxième nouveauté : le Store s'adapte maintenant mieux au mode de vue compact. Actuellement, lorsque l'on redimensionne la fenêtre du store, des éléments vont se cacher dans un menu "hamburger". Avec cette mise à jour, les menus restent visibles ainsi que les icônes Bibliothèque, Panier et la photo de profil.

New compact UI for the Microsoft Store pic.twitter.com/dLCwlZJmVV

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) March 2, 2021

Cette mise à jour du Microsoft Store n'est donc pas bouleversante pour l'interface comme cela a été le cas sur les systèmes Xbox avant la sortie des Series X/S. Certains pointeront du doigt le manque des coins arrondis alors que l'application Alarmes et Horloges a été mise à jour récemment avec cette caractéristique. Cette mise à jour ressemble plus à une mise à niveau du Store pour Windows 10 X, et à l'adaptation à différentes tailles d'écran. Cela paraît logique avec l'annonce potentielle du "nouveau Windows" le mois prochain. Ce ne serait donc qu'une petite étape pour Microsoft avant la présentation officielle de la mise à jour Sun Valley de Windows 10.

Que pensez-vous de cette mise à jour de mi-parcours pour le Store ? Une mise à jour pour s'adapter à Windows 10 X ou alors pour nous faire patienter jusqu'à Sun Valley ?