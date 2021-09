Contrôler la Xbox depuis la télécommande de la TV, c'est pour bientôt !

Ne plus devoir utiliser sa manette Xbox pour lancer Netflix ou Disney+ sur votre console, ça vous dit ? Microsoft a lancé une nouvelle mise à jour Insider auprès des Xbox Series S et X. Elle permet entre autres de naviguer sur la console grâce à la télécommande de la TV.



La Xbox, je l’utilise parfois pour jouer, mais elle occupe finalement plus le rôle d’une station multimédia. En effet, ma TV n’étant plus toute jeune, elle n’intègre pas encore les applications Netflix, Disney ou encore Prime Video. C’est donc sur ma Xbox que j’ai installé ces applications de streaming. Cependant, l’inconvénient est qu’il faut soit naviguer dans le menu de la console avec la manette pour finalement l’éteindre 2 secondes plus tard une fois la série lancée, soit utiliser une télécommande Xbox à acheter séparément ce qui multiplie encore le nombre de télécommandes dans le salon. Ce problème pourrait bientôt être de l’histoire ancienne…

Microsoft a déployé une mise à jour Insider sur les Xbox Series S et Xbox Series X afin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités HDMI-CEC. Concrètement, la télécommande de votre TV pourra désormais être utilisée pour naviguer entre les menus du tableau de bord Xbox, ou encore lancer votre application de streaming favorite. Pour activer cette nouvelle option, il suffit de se rendre dans les Paramètres de la console et activer l’option « Utiliser la télécommande tv pour console ».

Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cette nouvelle option assez sympathique. Malheureusement, je n’utilise pas encore une Xbox de dernière génération puisque c’est la One S qui trône dans mon salon, mais n’hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela fonctionne bien avec votre Xbox Series S ou X. N’oubliez pas qu’il faut être Insider Xbox dans le canal Alpha ou Skip-Ahead pour récupérer la mise à jour.