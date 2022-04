Comment éditer des fichiers WebP sur Windows 11 ?

Vous aimeriez ouvrir ou modifier un fichier WebP que vous avez téléchargé sur votre PC et cherchez une application facile d'utilisation ? Suivez le guide !

Le WebP est un format conçu par Google pour afficher des images de haute qualité sur un site internet de manière performante. Très légères, les images au format WebP ne ralentissent pas le chargement des pages et elles peuvent également contenir un fond transparent. Toutefois, vous aurez peut-être remarqué que si vous double-cliquez sur un fichier WebP, votre PC va sans doute l’ouvrir avec Chrome.

Ce format récent n’est en effet pas toujours compatible avec vos applications habituelles comme l'application Photos fournie par Microsoft. De même, le clic droit ne vous offre pas autant de possibilités qu’avec les habituelles images en .jpg ou .png. Heureusement, plusieurs solutions existent pour éditer vos fichiers WebP depuis Windows 11. Nous vous présentons aujourd'hui 4 applications pour ouvrir facilement ce type de fichiers ou même les convertir en format plus courant !

Paint





Installé nativement sur tous les PC équipés de Windows, Paint est une solution simple et accessible à tous. Celui-ci vous permettra d’ouvrir les images WebP, d’y apporter des modifications simples et de les convertir. Pour modifier les images WebP avec Paint, faites un clic-droit sur le fichier, et choisissez "ouvrir avec" puis choisissez "Paint" dans la liste. Vous pourrez ensuite redimensionner, recadrer ou encore faire pivoter l’image. Lorsque vous avez terminé, enregistrez l’image modifiée au format de votre choix : jpeg, png, heic, etc. Notez néanmoins que la conversion dans un autre format vous fera perdre l’éventuel fond transparent de l’image.

XnView

XnView est un logiciel gratuit très simple d’utilisation qui vous permettra de faire les modifications basiques sur vos images dans tous les formats, y compris le WebP. Une fois le logiciel installé sur votre PC, vous pourrez ainsi les recadrer, les redimensionner, les faire pivoter, et même ajouter un filigrane.

IrfanView

IrfanView est également une visionneuse d’images gratuite pour Windows, qui vous permettra d’ouvrir, modifier et convertir les images WebP. Une fois votre image ouverte dans l’application, cliquez sur le menu « Image » pour découvrir toutes les possibilités de modification. Vous aurez accès à des actions simples, comme la rotation ou le recadrage, mais aussi à des personnalisations plus poussées comme l’ajustement des couleurs ou l’ajout de formes et de bordures.

Gimp

Gimp est un logiciel d’édition d’image très complet et Open Source. Celui-ci contient des outils avancés, et est souvent utilisé comme une alternative gratuite à Photoshop. Ce logiciel spécialisé permet désormais de retoucher des images WebP, et de leur apporter des modifications poussées, comme avec n’importe quel autre format : amélioration des couleurs, filtres, détourage, etc.





Windows 11 pourra ajouter chacune de ces applications dans le menu contextuel, afin que vous puissiez facilement lancer l’édition de vos images WebP à l’aide d’un clic droit.