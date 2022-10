SwiftKey sur iOS, c'est la fin du célèbre clavier !

Si vous utilisiez SwiftKey sur votre iPhone, il faudra probablement envisager d’autres solutions par la suite. Microsoft a en effet décidé de retirer sa célèbre application sur iOS dès le 5 octobre. Cette suppression ne concerne pas l’application Android qui reste supportée par le géant du logiciel.

Cela fait déjà plus de huit ans que l’application SwifKey est disponible sur l’Apple App Store. Si vous ne la connaissez pas, il s’agit d’un clavier prédictif assez puissant que Microsoft a racheté en 2016 pour 250 millions de dollars. Depuis un an pourtant, l’application iOS n’a plus évolué puisqu’elle reste en version 2.9.2. De nombreux utilisateurs commençaient à s’inquiéter de cette absence de mise à jour. Le couperet est désormais tombé : Microsoft va stopper le support de son clavier SwiftKey sur iOS. Voici ce qu’a indiqué le directeur produit chez Microsoft à la journaliste Mary Jo Foley :

« À compter du 5 octobre, SwiftKey sur iOS ne sera plus supporté et sera délisté de l’Apple App Store. Microsoft continuera de supporter SwiftKey pour Android ainsi que sa technologie qui fait tourner le clavier tactile Windows. Pour les personnes qui ont SwiftKey installé sur iOS, l’application continuera de fonctionner jusqu’à ce que vous la désinstalliez manuellement ou que vous changiez d’appareil. »

Difficile de savoir quelles sont les raisons qui poussent Microsoft à retirer son célèbre clavier de la boutique applicative d’Apple. Cependant, certains pensent que les restrictions imposées par Apple concernant les claviers third-party en sont la principale cause. En effet, il est impossible d’utiliser de clavier externe à certains endroits, par exemple lors de l’introduction d’un mot de passe ou dans certaines applications. Plutôt que de proposer une mauvaise expérience à ses utilisateurs, Microsoft a probablement préféré retirer son clavier.