Comment jouer aux jeux du catalogue Xbox Game Pass sur PC et Android ?

Xbox Game Pass est une solution innovante créée par Microsoft qui vise à proposer aux joueurs un accès facilité à une bibliothèque très fournie de jeux vidéo depuis une grande diversité d’appareils ou de plateformes. Voici un petit dossier pour comprendre son fonctionnement, les prix, les appareils supportés et les formules disponibles avec l’offre Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, comment ça marche ?

Le lancement du Xbox Game Pass a eu lieu en 2017. Le service a tout d'abord débarqué sur les consoles Xbox et est ensuite arrivé sur les PC sous Windows 10. Depuis peu, il est également possible de jouer aux jeux en streaming sur Android depuis l'application correspondante. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle de plus en plus "le Netflix du jeu vidéo" tant ses ressemblances sont nombreuses.

Le catalogue de jeux auquel le Xbox Game Pass donne accès est très large, et les joueurs qui souscrivent à l'abonnement mensuel peuvent tous les tester s'ils le souhaitent. Les jeux peuvent être téléchargés à partir de la plateforme en ligne, et il reste possible de jouer en toute tranquillité et même sans accès internet, aussi longtemps que dure l’abonnement. Cependant, une fois que ce dernier arrive à son terme, l’accès aux jeux (même à ceux déjà téléchargés) est suspendu.

Que ce soit sur Xbox ou sur PC, vous pouvez procéder au téléchargement des jeux qui vous tentent un à un. Pour jouer sur PC, il suffit de disposer du système d’exploitation Windows 10 et télécharger l'application Xbox depuis le Microsoft Store. Sur Xbox, vous pouvez parcourir la liste des jeux repris dans le Game Pass depuis la boutique applicative et télécharger ceux qui vous intéressent. Depuis septembre 2020, vous pouvez également jouer en streaming aux jeux Xbox depuis un smartphone ou une tablette sous Android en téléchargeant l'application Xbox Game Pass.

Les différents abonnements proposés par Microsoft

A ce jour, trois possibilités d’abonnements sont offertes aux gamers, et ils se différencient notamment par les appareils sur lesquels vous souhaitez jouer :

Le Xbox Game Pass Console est proposé à 9,99 euros par mois, et cet abonnement offre l’accès aux différents jeux sur les consoles Xbox (Xbox One et bientôt Xbox Series X/S lorsqu'elles seront commercialisées) ;

est proposé à 9,99 euros par mois, et cet abonnement offre l’accès aux différents jeux sur les consoles Xbox (Xbox One et bientôt Xbox Series X/S lorsqu'elles seront commercialisées) ; Le Xbox Game Pass PC est également affiché à 9,99 euros par mois et vous permet cette fois-ci d’accéder à tout le catalogue des jeux proposés sur PC et inclut également un abonnement à EA Play ;

est également affiché à 9,99 euros par mois et vous permet cette fois-ci d’accéder à tout le catalogue des jeux proposés sur PC et inclut également un abonnement à EA Play ; Le Xbox Game Pass Ultimate coûte quant à lui 12,99 euros par mois. Il englobe les deux offres précédentes ainsi que le Xbox Live Gold qui permet de jouer en ligne sur console. Il permet également de jouer aux jeux depuis un appareil mobile grâce au streaming de jeu vidéo (xCloud).

Un catalogue de jeux évolutif

La bibliothèque de jeux proposée dans le Xbox Game Pass est évolutive dans le temps, et les nouvelles sorties des studios de Microsoft sont en général ajoutées au catalogue le jour de leur lancement. Les abonnés aux formules Xbox Game Pass peuvent ainsi tirer profit de ces abonnements mensuels à petits prix avec une bibliothèque suffisamment fournie pour les plonger dans l'embarras du choix.

Les types de jeux qui sont proposés sont très variés. Le catalogue de jeux pour PC a été lancé plus tardivement que celui de Xbox, mais Microsoft a fait progresser l’offre pour aboutir aujourd’hui à une grande variété de jeux de bonne qualité.

A ce jour, le catalogue du Xbox Game Pass regroupe plus de 200 jeux sur PC et près de 300 sur Xbox. Vous pouvez vous rendre ici pour découvrir tous les jeux qui font partie de l'abonnement.

Le cloud gaming, disponible sur Android dès maintenant et bientôt sur PC

Le cloud gaming permet aux joueurs d’accéder aux jeux Xbox dans le cloud, et ce, à partir d’appareils qui à la base ne sont pas compatibles avec les jeux en question. Son fonctionnement est simple à comprendre. Lorsque vous êtes sur PC ou sur votre console Xbox, le jeu est exécuté à l’aide des processeurs de l’appareil concerné. Pour le cloud gaming, c’est différent : ce sont les serveurs du fournisseur du service, en l’occurrence Microsoft, qui exécutent le jeu dont les images vous seront donc transmises via internet. C’est ce qui permettra d’accéder aux jeux via toutes sortes d’appareils connectés, même des appareils peu puissants.

Seuls les abonnés ayant souscrit à la formule "Ultimate" peuvent jouer aux jeux repris dans le catalogue Xbox Game Pass en streaming. Il faut également disposer d'un appareil compatible ; à ce jour Android, et bientôt n'importe quel PC. Sur iOS, Microsoft devrait prochainement réussir à contourner les règles restrictives de l'Apple Store en proposant son service via un simple navigateur Web.

Si le Xbox Game Pass est aujourd’hui accessible à partir d’un PC Windows, de la console Xbox ou d'un smartphone Android, la compatibilité du Xbox Game Pass avec la technologie de streaming (baptisée xCloud) ouvre un avenir plein de perspectives, avec probablement d'autres appareils encore pris en charge par la suite. La firme permet ainsi à un public toujours plus important d’accéder à de nouvelles façons de profiter de ces jeux (en communauté et à l’extérieur de son domicile notamment…).



Comment s'abonner au Xbox Game Pass ?

Pour souscrire à l’un des abonnements Xbox Game Pass, il suffit de vous rendre sur cette page . Il est indispensable de posséder un compte Microsoft. Vous devrez ensuite renseigner les informations relatives au mode de paiement qui vous convient avant de souscrire à l'abonnement. Sinon, il reste possible d’acquérir directement un code numérique chez un revendeur comme Amazon , ou vous inscrire directement depuis votre console. Notez que pour les nouveaux abonnés, le premier mois ne coûte que 1€.