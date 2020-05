Microsoft gagnera-t-il la guerre des consoles next-gen avec son Xbox Game Pass ?

Cette année 2020 sera marquée par l’arrivée des consoles de jeux de nouvelle génération. Microsoft semble cette fois-ci bien mieux armé que son concurrent Sony à l’aube de leur sortie… notamment grâce à son Xbox Game Pass qui revendique déjà 4x plus d’abonnés que PlayStation Now.

Le service, plus important que la console ?

Lors du lancement de la Xbox One, Microsoft était moins bien positionné que Sony et sa Playstation 4. L’un des principaux problèmes : un tarif de presque 100€ supérieur pour la console de Microsoft à son lancement à cause de son capteur Kinect, aujourd’hui abandonné. Certes, le prix n’est probablement pas le seul critère des joueurs dans le choix d’une console puisque bien d’autres paramètres entrent en ligne de compte. Cependant, le constat est sans appel : la console de Sony s’est pratiquement vendue deux fois plus que la Xbox One.

A l’aube du lancement de la Xbox Series X, Microsoft semble cette fois-ci bien mieux embarqué ! D’après plusieurs rumeurs, la future console pourrait cette fois-ci être meilleur marché que la Playstation 5. Cependant, le critère de prix n’est pas le seul puisque pour faire passer la balance en sa faveur, Microsoft pourra également compter sur ses services associés et notamment le Xbox Game Pass qui intégrera le streaming de jeu vidéo depuis le cloud.



Xbox Game Pass compte déjà 4x plus d’abonnés que PS Now

A la manière de ce que propose Netflix pour les films et séries, Microsoft va prochainement proposer xCloud, sa plateforme de streaming de jeux vidéo. Ainsi, plus besoin d’une console dans le salon ou d’un PC muni d’une carte graphique surpuissante pour faire tourner un jeu de dernière génération. Une TV connectée ou un simple téléphone suffit. Seul impératif : une bonne connexion internet pour profiter d’un jeu sans latence et en HD. Si vous disposez d’un téléphone Android, vous pouvez d’ailleurs vous inscrire à la Preview de xCloud en cliquant ici. J’ai pour ma part été sélectionné comme testeur et je dois bien dire que le service est assez bluffant, bien que j’ai été confronté à quelques bugs lors de son utilisation.

Microsoft n’est pas le seul à se lancer dans le secteur du streaming de jeu vidéo mais là où Microsoft fait fort, c’est en ce qui concerne la politique tarifaire de son service de streaming : xCloud sera inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass qui permettait déjà de jouer à plus d’une centaine de jeux moyennant une dizaine d’euros par mois. De plus, l’abonnement de Microsoft permet non seulement de jouer sur console, mais également sur PC sur lequel l’offre de streaming devrait également débarquer à l’avenir. Cerise sur le gâteau : Xbox Game Pass permet de jouer à certains titres exclusifs dès le jour de leur sortie.

Quand l’on regarde les chiffres, Microsoft risque bien de laisser sur le carreau ses concurrents que sont Google et Sony. Aucun chiffre n’a été publié par Google concernant Stadia, mais Sony a annoncé la semaine dernière que son service PlayStation Now poursuivait sa croissance avec quelques 2.2 millions d’abonnés. C’est plus du double par rapport à 2019, mais c’est encore bien loin du Xbox Game Pass qui compte déjà plus de 10 millions d’abonnés actuellement alors qu’il a été lancé plus tard par Microsoft. Alors, qui sortira vainqueur de cette bataille ? Microsoft, Sony... ou Google ? ^_^