Firefox peut être téléchargé sur le Microsoft Store avec Windows 10 et 11

Le troisième navigateur le plus utilisé sur PC vient de faire son apparition sur le Microsoft Store. Cela ne change pas grand-chose pour l’utilisateur puisque la version publiée dans le Store est totalement identique à la version téléchargeable depuis le site de Mozilla. Cependant, c’est une nouvelle démonstration de force pour la boutique applicative de Microsoft qui intègre une autre application majeure après l’Epic Game Store.



Fini d’utiliser Edge uniquement pour télécharger un navigateur tiers, Firefox peut désormais être téléchargé directement sur le Microsoft Store. Comme s’en vante Mozilla, cela en fait « le premier navigateur majeur à être disponible dans le Windows Store pour les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 ». Oui, Edge y est également présent mais il est installé par défaut sur les deux systèmes d’exploitation. Firefox est le troisième navigateur du marché après Chrome et Edge et utilise son propre moteur de rendu baptisé « Gecko ».

Si Mozilla a fait le choix de mettre Firefox à disposition sur la boutique applicative de Microsoft, c’est grâce au changement radical de politique du Microsoft Store ainsi qu'à la récente ouverture de Microsoft. Pour rappel, la firme autorise désormais des navigateurs non basés sur le moteur EdgeHTML à intégrer son Store. Rappelons qu’Edge utilise désormais le moteur Chromium, tout comme son concurrent Chrome développé par Google. Cette règle n’avait donc plus aucune raison d’être et Opera l’avait déjà compris il y a quelques mois en publiant également son navigateur sur la boutique applicative de Microsoft.



Pour Mozilla, mettre à disposition Firefox sur le Microsoft Store est peut-être un moyen de récupérer quelques parts de marché puisque son navigateur perd en popularité au fil des mois malgré de bons arguments en ce qui concerne la vie privée des utilisateurs. Peut-être que cela donnera envie à Google de faire de même avec son navigateur Chrome… mais le géant n’en a pas vraiment besoin puisqu’il est utilisé par près de 70% des utilisateurs d’après les dernières statistiques de NetMarketshare. A titre de comparaison, Edge et Firefox occupent un peu moins de 8% du marché. Les autres navigateurs comme Internet Explorer et Opera se partagent les miettes.