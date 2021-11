Le design « Mica » dans Windows 11 sera la norme (et c’est tant mieux)

Lorsque vous ouvrez le Menu Démarrer de Windows 11, vous pouvez constater que le fond est un peu translucide, laissant apparaître les couleurs de l’arrière-plan du bureau ou des fenêtres situées derrière. Eh bien détrompez-vous, cet effet visuel baptisé Mica est totalement opaque et permet de belles économies en ressources matérielles par rapport à Windows 10. Il deviendra la norme sur Windows 11 et dans les applications.

Au fur et à mesure de l’évolution de ses systèmes d’exploitation, Microsoft a adopté différents langages de conception. Aux origines de l’interface dans les années 90, on retrouvait Windows Classic Style, suivi par l’ère Luna à la sortie de Windows XP, puis c’était au tour du bien connu Aero Glass sur Windows Vista et Windows 7. Ensuite, lors de la sortie de Windows Phone en 2010, Microsoft a adopté Metro (ou Modern UI) que l’on a également retrouvé sur Windows 8. Plus récemment, Microsoft a adopté le Fluent Design que l’on retrouve sur Windows 10 et il continue d'évoluer avec Windows 11.

Acrylic et Mica, des différences fondamentales !

Sur Windows 10, l’effet Acrylic était l’un des composants bien connu du Fluent Design puisqu’il permettait d’apporter un effet translucide aux fenêtres et aux applications, laissant apparaître le contenu situé derrière avec un effet de flou. Cependant, cet effet avait l’inconvénient d’être très gourmand en ressources, et beaucoup l’accusaient de réduire l’autonomie des PC portable à cause d’une consommation GPU trop élevée.

Effet Acrylic

Microsoft en quête d’optimisations pour son nouveau système d’exploitation a décidé de remplacer cet effet Acrylic par un nouveau composant nommé Mica. Bien que la différence entre ces deux composants puisse paraître subtile au premier coup d’œil, leur fonctionnement est radicalement différent. Mica n’est pas du tout translucide contrairement à Acrylic. A la différence de ce dernier, Mica crée une sorte de dégradé de couleurs en se basant sur l’arrière-plan. Grâce à cette opacité, il est donc bien plus économe en ressources matérielles.

Effet Mica

Mica sera de plus en plus utilisé sur Windows 11

Même si Windows 11 est disponible depuis le 5 octobre, Mica manque encore à de nombreux endroits du système d’exploitation. Dans un souci d’uniformité et de performances, la firme a donc commencé à introduire Mica dans plusieurs de ses applications natives. Après Edge, Paint, Photos ou encore la calculatrice, Office s’est également doté de cet effet visuel. Celui-ci est seulement disponible dans la version Preview pour l’instant, mais il sera généralisé à tous les utilisateurs de la suite bureautique dans le futur.



Effet Mica sur la preview de Word (regardez autour de la feuille)

Mica sera donc probablement un composant que l’on devrait retrouver de plus en plus dans les applications de Windows 11 dans le futur. Microsoft avait d’ailleurs annoncé récemment travailler pour rendre son nouveau système d’exploitation plus performant en 2022. Faire en sorte de généraliser ce nouveau composant dans toutes les applications qui utilisaient Acrylic pourrait probablement y contribuer. Alors, entre Acrylic et Mica, que choisissez-vous ?