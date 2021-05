Important changement à venir pour la Timeline de Windows 10

La Timeline de Windows 10 (Win+Tab), aussi appelée "Historique des activités" a été introduite avec la mise à jour d’automne 2018. Bien qu’intéressante sur le papier, elle ne semble pas séduire bon nombre d’utilisateurs. Microsoft s’apprête donc à lui apporter un important changement.

Après avoir supprimé la synchronisation de la Timeline avec les appareils sous Android en octobre dernier, Microsoft va prochainement supprimer toute synchronisation de la Timeline entre les différents appareils sous Windows 10. Concrètement, si vous utilisez par exemple deux PC différents sous Windows, la fonctionnalité Cloud qui permet de synchroniser votre historique d'activités entre les deux appareils sera désactivée à compter du mois de juillet pour le grand public. Pour les Insiders, l’arrêt de la synchronisation est même déjà effective ! Voilà ce qu'a indiqué Microsoft dans un document de son site de support :

A partir de juillet 2021, si votre historique d'activité est synchronisé sur vos appareils via votre compte Microsoft (MSA), vous n'aurez plus la possibilité de télécharger de nouvelles activités dans Timeline. Vous pourrez toujours utiliser la chronologie et consulter l'historique de vos activités (informations sur les applications, sites Web et fichiers récents) sur votre appareil local. Les comptes connectés à AAD ne seront pas affectés.

La suppression pure et simple de la Timeline ne semble pas encore à l’ordre du jour pour le moment puisqu’il sera toujours possible de l’utiliser sur un appareil local. Cependant, je dois bien avouer que pour ma part, je dois l’avoir utilisée seulement quelques fois, tout simplement parce que j’ouvre souvent un grand nombre de fichiers et me repérer dans la Timeline prend finalement plus de temps que de les ouvrir via l’Explorateur ou directement à partir d’une application comme Word par exemple. Et vous, utilisez-vous régulièrement la Timeline sur votre PC ?