Microsoft présente la "nouvelle" Surface Pro X sous Windows 10 ARM

Nous nous attendions à une Surface Pro X2 sous Windows 10 ; il n’en sera rien. En plus de son Surface Laptop Go, Microsoft a également levé le voile sur « sa nouvelle Surface Pro X ». Par rapport à la précédente datant de 2019, peu de choses changent si ce n’est un processeur plus puissant et un nouveau coloris. Voyons cela en détails.

Un processeur plus performant

Microsoft a présenté son nouveau PC convertible (tablette / PC portable) basé sur ARM. Cette nouvelle Surface Pro X qui ne change pas de nom reçoit ainsi le nouveau processeur Microsoft SQ2, basé sur le Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Comme Qualcomm l’indiquait en septembre dernier, ce processeur supporte la technologie 5G, mais Microsoft a choisi de ne pas la prendre en charge dans cette nouvelle Surface Pro X qui supporte par contre la 4G.

Avec son processeur Microsoft SQ2, la Surface Pro X devrait profiter de jusqu’à 50% de performances supplémentaires si l’on en croit Qualcomm. Je suis curieux de voir si ce gain profitera également aux logiciels émulés (x86 et bientôt x64 comme confirmé par Microsoft aujourd’hui) ou si ses performances accrues bénéficieront uniquement aux logiciels natifs développés pour ARM. L'autre point positif de ce processeur, c'est une moindre consommation. Ainsi, Microsoft promet jusqu’à 15h théoriques sans devoir recharger son appareil.

Mis à part ce changement interne dans l’appareil, rien ne change pour cette Surface Pro X. C’est probablement pour cela que Microsoft a décidé de ne pas changer son nom. On retrouve donc toujours un excellent écran PixelSense de 13 pouces avec résolution de 2880 x 1920 pixels, de 8 à 16 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage. Pour le reste des caractéristiques et du design, c’est du pareil au même puisque l’appareil intègre une robe identique à la précédente génération qui est, à mon sens, très réussie visuellement.

En précommande à partir de 1699€

Le prix de cette nouvelle Surface Pro X restera élevé puisqu’il débutera à 1699€ avec le processeur Microsoft SQ2. L’appareil sera décliné en deux coloris (noir et platine) et le clavier Type Cover Signature (en option) sera désormais proposé en trois couleurs (platine, bleu et rouge). Il intègrera toujours le stylet Surface Slim Pen comme pour la génération précédente. L’appareil est disponible en précommande dès aujourd’hui, et sera expédié à partir du 27 octobre prochain.